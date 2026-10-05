Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito en Ibagué, específicamente sobre la avenida Pedro Tafur a la altura del semáforo del barrio Palermo, dejó a un motociclista herido luego de que su vehículo terminara debajo de un tractocamión tipo planchón. El incidente, que generó una fuerte preocupación entre los conductores que transitaban por esta concurrida zona de la capital del Tolima, ha reavivado el debate sobre los riesgos existentes en este punto de la ciudad.

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De acuerdo con la información registrada en el lugar y citada por El Nuevo Día, el accidente no solo impactó por la gravedad del choque y el estado del conductor de la motocicleta, sino también por la reacción de alarma que causó entre quienes se encontraban en el sector. La situación refuerza la percepción de que la intersección ubicada en el barrio Palermo es especialmente conflictiva para la movilidad, pues allí se reportan a diario numerosas infracciones de tránsito.

La fuente consultada en el sitio del accidente sostiene que en ese punto de la avenida Pedro Tafur se cuentan más de 100 infracciones cada día, situación preocupante para la seguridad vial local. Esta cifra pone en evidencia la frecuencia con la que se incumplen las señales del semáforo y las normas de tránsito, lo que aumenta el riesgo de incidentes graves para conductores, motociclistas y peatones.

Un aspecto que llamó la atención tras lo sucedido es la ausencia de agentes de tránsito en el lugar: según el reporte, más de 40 minutos después del accidente no se había visto la presencia de una autoridad encargada de regular el tráfico o de adelantar las investigaciones respecto a cómo ocurrió la colisión y quiénes serían los responsables. Esto ha generado inquietud y reabre la discusión sobre la efectividad de la vigilancia en uno de los corredores viales más transitados de Ibagué.

Por el momento, se espera que las autoridades de tránsito esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes. En tanto avanzan las investigaciones y se retoma la normalidad en el sector, se recomienda a los actores viales tomar rutas alternas y transitar con extrema precaución por la avenida Pedro Tafur, especialmente en el tramo del semáforo de Palermo, considerado uno de los más susceptibles a accidentes de la ciudad.

¿Cuántos accidentes ocurren en el semáforo de Palermo en Ibagué?

Según la información recopilada en el lugar del accidente, en la intersección del semáforo de Palermo se presentan diariamente más de 100 infracciones de tránsito. Si bien el texto no especifica el número exacto de accidentes, la alta frecuencia de infracciones evidencia que este punto es una de las zonas con mayor riesgo vial en la ciudad, situación que preocupa a los ciudadanos y autoridades.

¿Por qué es problemática la avenida Pedro Tafur para los motociclistas en Ibagué?

El punto crítico en la avenida Pedro Tafur, a la altura del semáforo de Palermo, se ha convertido en una zona problemática debido al constante incumplimiento de señales de tránsito. Esto genera un ambiente de alto riesgo en el que los motociclistas, junto con otros actores viales, enfrentan diariamente posibilidades elevadas de accidentes, como se evidenció en el reciente incidente reportado por El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.