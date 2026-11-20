Carolina Corcho reaccionó al anuncio de la Fiscalía General de la Nación de solicitar una audiencia de imputación contra su exgerente de campaña, Nelson Emiro Linares Zárate, por presuntas irregularidades en los documentos presentados para gestionar la reposición de votos de la consulta interna del Pacto Histórico de 2025.

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En un comunicado divulgado este viernes 20 de noviembre, la senadora expresó su respeto por la administración de justicia, pero pidió a la fiscal general que se garanticen los derechos de las personas investigadas. Además, cuestionó las condiciones en las que, según la información que recibió, se habría adelantado una diligencia para incautar los teléfonos celulares de Linares.

La congresista también puso en duda la celeridad con la que avanza este expediente, al compararla con otros procesos penales que, según manifestó, llevan años sin una decisión de las autoridades.

Carolina Corcho negó irregularidades en su campaña

En el documento, la senadora defendió su actuación durante la contienda política y aseguró que ha procedido con transparencia. También rechazó que existan pruebas que demuestren una conducta penalmente reprochable en su campaña.

“No existe ningún elemento de prueba que acredite una conducta penalmente reprochable en mi campaña. Lo demostraré con rigor ante mi juez natural y ante la propia Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

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Corcho también manifestó preocupación por lo que considera una posible politización de la administración de justicia y señaló que algunos sectores buscarían eliminar liderazgos políticos del Pacto Histórico.

#Política | “Que se respete el debido proceso”, así reaccionó la senadora Carolina Corcho al anuncio de imputación contra su gerente de campaña por irregularidades en las facturas para la reposición de votos de la consulta de 2025. Rechazó una posible “politización” de la justicia y dijo que demostrará que no existen pruebas contra su aspiración. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 20, 2026

¿Por qué la Fiscalía busca imputar al exgerente de campaña?

La investigación está relacionada con la consulta interna del Pacto Histórico celebrada en octubre de 2025. Según informó la Fiscalía, se habrían emitido facturas con información falsa para acreditar servicios logísticos que presuntamente nunca se prestaron. Esos documentos habrían sido presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar la reposición de votos.

La solicitud de audiencia de formulación de imputación también cobija a Héctor Ulises Ávila Cortés, quien cumplía funciones administrativas y contables en una empresa proveedora de servicios logísticos. A ambos les atribuirían, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa.

Según información publicada por El Espectador y Blu Radio, la audiencia quedó programada para el próximo 2 de diciembre en Bogotá.

Por ahora, la actuación judicial está dirigida contra esas dos personas y no constituye una imputación contra Carolina Corcho. La responsabilidad penal de los investigados deberá establecerse en el desarrollo del proceso.

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