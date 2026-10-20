El Pacto Histórico anunció nuevas acciones jurídicas y movilizaciones contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de que el Congreso aprobara el Presupuesto General de la Nación para 2027, por 634,9 billones de pesos.

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La senadora Carolina Corcho anunció que la colectividad acudirá a instancias nacionales e internacionales para cuestionar los cambios presupuestales, especialmente los relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La congresista también señaló que buscarán medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en defensa de las madres buscadoras y de las personas afectadas por los recortes que, según denunció, comprometerían recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.

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El anuncio se produjo después de una extensa jornada legislativa que terminó en la madrugada del martes 20 de octubre, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que ya había recibido el aval del Senado.

Pacto Histórico cuestiona recorte presupuestal a la JEP

Uno de los principales puntos de controversia es la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y juzgar los crímenes más graves relacionados con el conflicto armado.

El presupuesto aprobado contempla una reducción de 181.400 millones de pesos para la JEP. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste incluye una disminución inicial de 170.000 millones de pesos y otra de 11.400 millones de pesos, cuyos recursos se trasladan al Ministerio de Defensa.

Desde el Pacto Histórico, Corcho calificó la decisión como un recorte arbitrario y cuestionó la forma en que se modificaron las partidas destinadas a las instituciones vinculadas con la implementación del acuerdo.

La senadora sostuvo que las decisiones presupuestales podrían afectar compromisos nacionales e internacionales relacionados con los derechos de las víctimas, entre ellas las madres buscadoras y las personas damnificadas.

El Gobierno, por su parte, ha defendido el presupuesto y sostiene que los ajustes a la JEP no afectarán el funcionamiento de la entidad ni el cumplimiento de sus funciones misionales.

Carolina Corcho anunció acciones jurídicas contra el presupuesto

Además de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corcho anunció que promoverán una acción popular ante la jurisdicción contencioso-administrativa para cuestionar la aprobación del presupuesto.

La congresista argumentó que durante el trámite legislativo se habrían presentado irregularidades y cuestionó las facultades utilizadas por los congresistas para introducir modificaciones relacionadas con los recursos de las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz.

Las acciones anunciadas buscan que las autoridades competentes examinen la legalidad de las decisiones adoptadas durante el trámite presupuestal. Sin embargo, las objeciones planteadas por la oposición no significan, por sí solas, que se haya declarado la inconstitucionalidad del presupuesto o que su aprobación haya sido anulada.

Desde la bancada del Pacto Histórico, en conjunto y unidad con las Madres buscadoras, las víctimas y los damnificados denunciamos los graves vicios de inconstitucionalidad del presupuesto aprobado. Alertamos sobre el recorte arbitrario y sin justificación técnica del 80% del presupuesto de inversión de la JEP un golpe bajo que busca la impunidad y constituye una venganza directa contra quienes han sufrido el conflicto y contra los acuerdos de paz, así como el peligroso traslado de recursos al opaco Fondo Milagro operado por @ABDELAESPRIELLA. No nos quedaremos de brazos cruzados: interpondremos acciones, pediremos medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en defensa de las madres buscadoras y de los damnificados, y de la mano del movimiento social masivo, convocamos al Paro Cívico Nacional en Noviembre. La fuerza de la gente en las calles es la que detendrá esta injusticia. #PresupuestoDeMiseria #CarolinaCorcho #PactoHistorico #JEP #ParoNacional #FondoMilagro — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 20, 2026

Pacto Histórico prepara nuevas movilizaciones contra De la Espriella

El partido también anunció que mantendrá las movilizaciones como mecanismo de oposición al Gobierno. La colectividad ya había participado en la jornada de protestas del pasado 14 de octubre y ahora busca impulsar nuevas manifestaciones.

Según los anuncios divulgados este martes, la próxima movilización está prevista para el 24 de noviembre, en medio de los cuestionamientos al presupuesto y de las diferencias políticas con la administración de De la Espriella.

La oposición también ha expresado preocupación por la distribución territorial de los recursos de inversión. En el debate se mencionaron reducciones para departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, aunque esas cifras deben contrastarse con las partidas definitivas aprobadas para cada región.

Por su parte, el presidente celebró la aprobación del presupuesto y agradeció a los congresistas que respaldaron el proyecto.

“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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