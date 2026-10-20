El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, tras una jornada de más de 12 horas de debate que concluyó en la madrugada del 20 de octubre.

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El sector salud fue el más beneficiado con los ajustes realizados durante la discusión, al recibir $3 billones adicionales, que, sumados a los $2 billones contemplados previamente, elevan a $5 billones los recursos destinados a atender sus necesidades.

El sector Trabajo contará con más de $70 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para cumplir obligaciones pensionales.

Por su parte, Minas y Energía recibió $3 billones para financiar subsidios de energía y gas. También se asignaron $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

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En educación superior pública se reconoció una brecha cercana a $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades.

Asimismo, el presupuesto contempla $82,8 billones para seguridad y $7,8 billones para la Fiscalía, que recibió $100.000 millones adicionales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones, recursos trasladados principalmente al Ministerio de Defensa.

Otro cambio importante fue el aumento de la inversión pública, que pasó de $86,9 billones a $94,8 billones, de los cuales cerca de $69 billones se destinarán a las regiones.

La aprobación evitó que el Gobierno tuviera que expedir el presupuesto por decreto.

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