El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, tras una jornada de más de 12 horas de debate que concluyó en la madrugada del 20 de octubre.
El sector salud fue el más beneficiado con los ajustes realizados durante la discusión, al recibir $3 billones adicionales, que, sumados a los $2 billones contemplados previamente, elevan a $5 billones los recursos destinados a atender sus necesidades.
El sector Trabajo contará con más de $70 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para cumplir obligaciones pensionales.
Por su parte, Minas y Energía recibió $3 billones para financiar subsidios de energía y gas. También se asignaron $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
En educación superior pública se reconoció una brecha cercana a $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades.
Asimismo, el presupuesto contempla $82,8 billones para seguridad y $7,8 billones para la Fiscalía, que recibió $100.000 millones adicionales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá una reducción de $181.400 millones, recursos trasladados principalmente al Ministerio de Defensa.
Otro cambio importante fue el aumento de la inversión pública, que pasó de $86,9 billones a $94,8 billones, de los cuales cerca de $69 billones se destinarán a las regiones.
La aprobación evitó que el Gobierno tuviera que expedir el presupuesto por decreto.
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