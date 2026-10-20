Por: CENET

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Ecopetrol ha anunciado una estrategia enfocada en fortalecer la producción nacional de gas natural y acelerar el desarrollo de proyectos como Sirius, así como otros activos estratégicos, con el objetivo de mitigar el déficit de abastecimiento de gas que enfrenta Colombia en el mediano plazo. Esta decisión surge en un contexto marcado por la continua reducción de reservas y de la producción comercializada de gas en el país, lo que ha aumentado la presión sobre la necesidad de encontrar fuentes adicionales para satisfacer la demanda interna.

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De acuerdo con Ecopetrol, el problema de abastecimiento ya había sido advertido en el Balance de Gas Natural 2017-2026, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), documento que preveía un posible desbalance entre oferta y demanda a partir de 2024. Según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) citadas por la empresa, las reservas probadas de gas natural pasaron de 2.817 gigapies cúbicos al cierre de 2022 a 1.717 gigapies cúbicos proyectados para 2025, reflejando una reducción del 39%. Además, en el mismo periodo, la producción comercializada bajó de 392 a 290 gigapies cúbicos, lo que equivale a una disminución del 26%.

Ecopetrol atribuyó parte de estas limitaciones a decisiones tomadas por el gobierno anterior, como la no firma de nuevos contratos de exploración y producción, lo que redujo la capacidad de incorporar reservas nuevas mientras los campos existentes disminuían su producción. También se vio afectada la exploración en áreas no convencionales debido a la imposibilidad de avanzar en los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) y la suspensión del pozo exploratorio Komodo, iniciativas que buscaban ampliar la frontera exploratoria.

En respuesta, Ecopetrol evaluó ofertas para la importación de gas natural licuado (GNL). Sin embargo, concluyó que las propuestas recibidas no cumplían con los criterios de competitividad, rentabilidad y exposición al riesgo. Los precios internacionales propuestos no estaban debidamente respaldados por compromisos de compra de los clientes locales, lo que habría hecho necesario asumir obligaciones de compra a largo plazo sin garantizar su venta en el país. Esta diferencia de condiciones podría trasladar mayores costos a los usuarios finales, por lo que la empresa decidió declarar desiertos los procesos y no adjudicar contratos.

Ecopetrol sostiene que cualquier decisión para asegurar el abastecimiento debe considerar la viabilidad comercial de los contratos y la posibilidad de recuperar los costos. Por ello, continuará explorando opciones de importación de gas bajo escenarios más favorables, al tiempo que impulsa proyectos nacionales como Sirius para ampliar la producción local. Esta estrategia integral busca asegurar tanto el suministro inmediato como la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas del déficit de gas natural en Colombia, según Ecopetrol?

El déficit de gas natural en Colombia, de acuerdo con Ecopetrol, está relacionado principalmente con la disminución de las reservas y la caída de la producción comercializada, situaciones que han sido agravadas por decisiones políticas del gobierno anterior. Entre los factores mencionados se encuentran la ausencia de nuevos contratos de exploración y producción, la restricción a desarrollar proyectos en yacimientos no convencionales y la suspensión de iniciativas exploratorias clave. Todas estas medidas limitaron la incorporación de nuevas reservas mientras los campos existentes reducían su capacidad de producción.

¿Qué implica importar gas natural licuado (GNL) para Colombia y por qué Ecopetrol es cautelosa al respecto?

La importación de gas natural licuado (GNL) para Colombia implica afrontar mayores costos debido al transporte marítimo, la regasificación y la dependencia de los precios internacionales, además de la competencia con compradores de otras regiones como Europa y Asia. Ecopetrol es cautelosa porque las ofertas recibidas no cumplen sus requisitos de competitividad y rentabilidad, ya que los compromisos de compra de los clientes locales no permiten cubrir los costos, lo que podría trasladarse a los usuarios finales. Por ello, la empresa prioriza alternativas de importación que no representen riesgos financieros injustificados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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