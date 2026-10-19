Por: El Espectador

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En el panorama de la biodiversidad agrícola, la variedad de semillas presentes en cultivos tradicionales es mucho más amplia de lo que suele ofrecer el mercado, y los frijoles son un claro ejemplo de esa riqueza. Muy conocidos en la cocina colombiana son el frijol cargamanto y las variedades comunes como el frijol rojo o negro que protagonizan muchos platos, pero existen otros tipos menos difundidos, como el frijol ayocote. De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México, el ayocote, llamado científicamente Phaseolus coccineus y conocido como frijol gordo, destaca por el gran tamaño de sus semillas y los vivos colores que exhibe.

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La historia de este frijol se ubica principalmente en México y Centroamérica, donde su cultivo lleva miles de años formando parte de saberes indígenas y campesinos. La palabra ayocote proviene del náhuatl ayecotli, que significa precisamente ‘frijol gordo’, en clara alusión a sus semillas que pueden alcanzar hasta 2,5 centímetros. Además del nombre ayocote, se le conoce como frijolón, judía escarlata o ayecote, mostrando su presencia en distintas regiones. Las semillas pueden ser moradas, negras, cafés, blancas, rosadas, amarillas o presentar combinaciones con manchas, lo que lo convierte en un experto en diversidad cromática.

El ayocote es una planta trepadora que llega a medir hasta cinco metros y produce flores de gran valor ornamental, en tonos rojos, naranjas, blancos o morados. De esta planta se aprovechan tanto las semillas secas como las vainas tiernas —llamadas ejotes en México— y, en ocasiones, sus flores. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la conservación de este frijol es fundamental para preservar la diversidad agrícola y el conocimiento tradicional sobre el cultivo, aunque su presencia ha disminuido en algunos lugares. Si desea consumirlo, es vital cocinarlo completamente, ya que las semillas crudas contienen lectinas, sustancias que pueden producir intoxicaciones.

Sobre su uso, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resalta el valor nutricional del ayocote: aporta proteínas vegetales, carbohidratos, fibra y minerales como potasio, fósforo, hierro y magnesio. Además, se han identificado compuestos antioxidantes como fenoles y antocianinas en algunas variedades. Aunque es común en la cocina mexicana, sobre todo en guisos, sopas y ensaladas, en Colombia no se consigue fácilmente en los canales tradicionales. Para acceder a este frijol, conviene contactar redes de semillas criollas, productores de huertas tradicionales o tiendas especializadas.

Finalmente, el ayocote también cumple funciones ecológicas importantes; contribuye a la fertilidad del suelo y sirve de recurso para polinizadores. Así, el frijol ayocote se presenta no solo como ingrediente nutriente, sino como guardián de la agrobiodiversidad tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el frijol ayocote y cuáles son sus características principales?

El frijol ayocote, o Phaseolus coccineus, es una leguminosa originaria de México conocida por el gran tamaño de sus semillas, que pueden medir hasta 2,5 centímetros. Según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, sus semillas presentan una gama de colores y la planta puede trepar hasta cinco metros, produciendo flores vistosas. Es importante cocerlo por completo antes de consumirlo debido a la presencia de lectinas que pueden ser tóxicas.

¿Dónde se puede conseguir el frijol ayocote en Colombia y cómo se consume?

En Colombia, el frijol ayocote no está ampliamente comercializado. Para obtenerlo, puede buscar en tiendas especializadas en semillas, redes de guardianes de semillas criollas o productores locales de huertas tradicionales. Su consumo típico implica cocinar las semillas secas después de remojarlas, pero también se pueden usar las vainas tiernas y flores en diferentes recetas, siguiendo prácticas culinarias tradicionales mexicanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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