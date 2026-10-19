Por: EL PILON SA

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Willer Ditta, defensor central nacido en La Jagua de Ibirico, vivió un singular momento durante su estadía en México. El colombiano, quien actualmente milita en el club Cruz Azul, fue protagonista de una anécdota que rápidamente atrajo la atención de la prensa deportiva. Según Deportes RCN, Ditta se presentó en las instalaciones de La Noria, centro de entrenamiento del Cruz Azul, sin percatarse de que ese día el plantel tenía jornada de descanso, situación que le obligó a regresar a casa.

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El origen del equívoco radicó en que el zaguero no verificó el mensaje que el club había enviado a través de un canal de comunicación interno, en el cual se les informaba a los jugadores que no era necesario asistir a entrenar esa jornada. Sobre el hecho, Ditta comentó en una grabación: “A casita de nuevo. No vi el horario y hoy había descanso”, una frase que resumió con humor lo sucedido.

La situación se tornó aún más llamativa porque, mientras se dirigía a las instalaciones, Ditta fue sorprendido tomando mate, una infusión popular en Argentina y Uruguay, mientras escuchaba un vallenato del reconocido cantante Silvestre Dangond. Esta combinación sorprendió a la persona que lo grabó y evidenció cómo el futbolista ha adoptado elementos culturales de los países en los que ha jugado. Al notar que era grabado, el defensor respondió espontáneamente con un “Para variar”, mostrando su naturalidad frente a la situación y dejando entrever parte de sus hábitos diarios fuera de los entrenamientos.

Antes de su llegada a México, Ditta formó parte del Junior de Barranquilla y posteriormente tuvo un paso de aproximadamente un año y medio en el club argentino Newell’s Old Boys. Es precisamente durante su estadía en el fútbol argentino cuando se familiarizó con la costumbre de consumir mate, una bebida preparada con hojas de yerba mate y agua caliente, muy representativa de la cultura de ese país. Así, el episodio en las filas del Cruz Azul muestra no solo un instante humorístico, sino también cómo las experiencias internacionales han moldeado parte de la vida cotidiana del defensor colombiano, quien hoy es una pieza relevante en el plantel conocido como el conjunto cementero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la bebida mate que Willer Ditta consume en México?

La bebida mate es una infusión tradicional de Argentina y Uruguay que se prepara a base de hojas secas de yerba mate y agua caliente. Según Deportes RCN, Willer Ditta adoptó este hábito durante su paso por el fútbol argentino, y ahora lo mantiene como parte de su rutina en México, reflejando la mezcla cultural de su carrera como futbolista internacional.

¿Por qué Willer Ditta llegó a entrenar en Cruz Azul un día de descanso?

De acuerdo con Deportes RCN, Willer Ditta acudió a las instalaciones del Cruz Azul porque no vio el mensaje interno que anunciaba un día de descanso para el equipo. Este descuido lo llevó a protagonizar una situación curiosa que revela cómo una simple omisión de comunicación puede generar momentos inesperados en la rutina de un deportista profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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