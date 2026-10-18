Por: EL PILON SA

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Una jornada llena de emociones protagonizó la categoría sub-20 de Alianza Valledupar, que vivió un trago amargo en su propio estadio, el Armando Maestre Pavajeau, durante el partido de ida por los cuartos de final de la Supercopa Juvenil, certamen organizado por la Federación Colombiana de Fútbol. El equipo vallenato cayó derrotado 1-0 frente a Junior de Barranquilla, en un desenlace marcado por la agonía y la intensidad: el único gol del encuentro llegó en los últimos minutos de adición.

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Ambos equipos alcanzaron esta instancia mostrando mucha fortaleza en las fases anteriores. Según la información suministrada, Alianza Valledupar superó en octavos de final al Real Cartagena en una emocionante tanda de penaltis, mientras que Junior de Barranquilla hizo lo propio tras vencer al Barranquilla F.C. a través del mismo método de desempate.

El desarrollo del encuentro resultó reñido y equilibrado durante buena parte de los noventa minutos. Alianza Valledupar se adueñó de la iniciativa especialmente en la etapa complementaria. El conjunto local mostró mayor tenencia de balón y propuso jugadas de peligro en terreno contrario, generando expectativas entre los aficionados que esperaban una ventaja.

La gran oportunidad para romper el cero se presentó en tiempo añadido. El juez central sancionó un penal a favor de los locales; Brayan Viáfara, delantero de Alianza, asumió la responsabilidad, pero el arquero de Junior estuvo atento y logró atajar el remate, ahogando así la ilusión de los hinchas y compañeros.

Justo después de esa jugada, y con Alianza lanzado en búsqueda de la victoria, Junior aprovechó un despeje largo desde su defensa. Joe Luna tomó el balón antes de mitad de cancha, escapó en velocidad y, tras superar al portero Antonio Simancas, marcó el tanto que selló la victoria visitante. Así, Junior se llevó un resultado invaluable para el compromiso de vuelta en su propio territorio.

Este resultado obliga a Alianza Valledupar a buscar la remontada como visitante para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la semifinal. El vencedor de esta serie entre Alianza y Junior se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Llaneros F.C. y Cúcuta Deportivo, el cual iniciará su disputa el lunes 19 de octubre en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de Villavicencio, de acuerdo con la información aportada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el resultado de la ida entre Alianza Valledupar y Junior en la Supercopa Juvenil?

El partido de ida por los cuartos de final de la Supercopa Juvenil dejó la victoria 1-0 para Junior sobre Alianza Valledupar. El gol llegó en los últimos minutos del encuentro, dándole a Junior una ventaja crucial para el partido de vuelta.

¿Qué significa la Supercopa Juvenil en el fútbol colombiano?

La Supercopa Juvenil, organizada por la Federación Colombiana de Fútbol, es un torneo donde compiten equipos sub-20 del país. Este campeonato busca promover el talento joven y brindar experiencia competitiva a los futuros profesionales del fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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