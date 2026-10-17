Por: EL PILON SA

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Jermein Zidane Peña, defensor central del Junior de Barranquilla, ha decidido tomar acciones luego de conocer el caso de Germán, un joven seguidor del club que denunció haber sido víctima de discriminación en el estadio Romelio Martínez durante el encuentro contra Deportivo Pereira. De acuerdo con la información publicada en las redes sociales del futbolista, Peña solicitó la colaboración de la ciudadanía para poder ubicar a Germán y así ofrecerle una sorpresa, además de manifestarle su apoyo tras la difícil situación que enfrentó en el escenario deportivo.

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En su cuenta de Instagram, Jermein Zidane Peña expresó que busca contactar “a este hincha fiel, porque nuestro equipo se alienta con el corazón. Quiero hacerle un detalle porque esos son los verdaderos hinchas que necesitamos”. Este mensaje ha sido visto por miles de seguidores del equipo rojiblanco y se inscribe en la línea de humildad y sencillez que Peña ha mostrado tanto dentro como fuera de la cancha, fenómeno que ha sido apreciado por la afición del Junior y que ha fortalecido su popularidad. El tricampeón del Junior suele compartir en sus redes sociales recuerdos de las dificultades que tuvo que superar desde la infancia para cumplir su sueño de ser profesional, lo cual ha generado empatía con quienes enfrentan situaciones adversas similares.

La iniciativa de Peña encontró eco en Christian Daes, empresario barranquillero ampliamente relacionado con el club a través de su rol como CEO de Tecnoglass. Daes ofreció a Germán un palco completo durante la temporada 2027 para presenciar los juegos del Junior y también le enviará sandalias de marcas reconocidas como Gucci y Chanel, en respuesta al menosprecio sufrido por el hincha debido a su calzado, según confirmó el propio Daes en su cuenta de X.

El joven Germán fue señalado por usar chancletas mientras apoyaba al Junior en Romelio Martínez. Señaló a Julieth Villadiego como la persona que le hizo sentir excluido y menospreciado en lo que debería ser un ambiente de pasión y respeto por el fútbol, según relató en declaraciones recogidas por ‘El Pilón’. Germán narró cómo ahorró durante días pequeñas sumas de dinero para comprar su entrada y relató que, pese al esfuerzo, fue objeto de comentarios negativos únicamente por su vestimenta.

Este incidente rápidamente se viralizó y generó rechazo colectivo en redes sociales. Mientras tanto, una campaña comercial apareció promocionando chancletas alusivas al Junior a $30.000, con el lema “Perfectas para ir a la cancha”, lo que avivó el debate público sobre el respeto y la inclusión en los estadios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué motivó a Jermein Zidane Peña a buscar al hincha Germán y cómo reaccionó la hinchada?

Jermein Zidane Peña decidió buscar a Germán tras conocer la denuncia pública de discriminación sufrida en el estadio. Peña, conocido por su sencillez y por recordar su propia historia de superación, consideró importante respaldar al joven y enviar un mensaje de apoyo. La hinchada interpretó la iniciativa como un acto genuino y solidario, en coherencia con los valores que el jugador ha promovido desde el inicio de su carrera.

¿Por qué se originó la polémica por el uso de chancletas en el estadio del Junior de Barranquilla?

La controversia surgió luego de que Germán fuera objeto de discriminación por ir en chancletas al estadio, según la denuncia pública y su relato. Este episodio, acompañado de la campaña comercial que promocionaba chancletas alusivas al Junior, reavivó el debate sobre el respeto y la importancia de no discriminar a los aficionados por su vestimenta o condiciones económicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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