Por: EL PILON SA

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El club Junior de Barranquilla emitió un contundente rechazo a los recientes actos de vandalismo ocurridos en su sede deportiva Adelita de Char, ubicada en Sabanilla. Según información oficial compartida por el club, este jueves 15 de octubre la infraestructura del lugar y varios vehículos de jugadores resultaron afectados tras la irrupción de un grupo de hinchas inconformes por el rendimiento del equipo en la Liga II. La situación se agravó cuando se evidenciaron mensajes adversos y grafitis pintados en las instalaciones, así como en los automóviles de algunos futbolistas.

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De acuerdo con el comunicado publicado por Junior, la institución manifestó comprensión ante el descontento de la afición por el difícil momento deportivo que enfrenta el equipo, pero dejó claro que “ninguna circunstancia justifica recurrir a la violencia como forma de protesta”. El pronunciamiento enfatiza la importancia de privilegiar el diálogo y el respeto, sugiriendo que estos valores son el camino adecuado para corregir el rumbo y alcanzar los objetivos en la temporada. En palabras del club: “El respeto y el compromiso son los caminos para superar las dificultades, corregir el rumbo y trabajar por los objetivos deportivos que nos unen. Junior es patrimonio de una afición que siente y vive estos colores con pasión. Por eso, hacemos un llamado a la cordura, al respeto y a la convivencia, valores fundamentales para seguir construyendo juntos el presente y el futuro de nuestra institución”.

Durante esa jornada, varios hinchas se acercaron a la sede, donde pintaron grafitis en la fachada y en los vehículos personales de algunos integrantes del equipo. Entre los mensajes encontrados estaban frases como “Pongan huevos” y “Sin vida. En Junior se juega a muerte”, acompañadas de las iniciales LBK, que corresponden a la barra brava Los Kuervos, reconocida entre los seguidores del club. Según reportes recogidos por medios y en redes sociales, los automóviles del delantero paraguayo Guillermo Paiva y del mediocampista Jesús Rivas estaban entre los afectados, e incluso se registraron daños en los vidrios del vehículo de este último.

Así, el club Junior reiteró su llamado a la tolerancia y al acompañamiento constructivo de la hinchada, recordando que los objetivos deportivos solo se alcanzan en un ambiente de respeto y convivencia pacífica dentro de la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué incidentes ocurrieron en la sede del Junior de Barranquilla el 15 de octubre?

El 15 de octubre, la sede deportiva Adelita de Char del Junior de Barranquilla fue escenario de actos de vandalismo, cuando varios hinchas pintaron grafitis en la fachada e incluso dañaron vehículos de los jugadores, incluyendo los del delantero Guillermo Paiva y el mediocampista Jesús Rivas. Los mensajes expresaban descontento por la situación deportiva y estaban relacionados con la barra Los Kuervos, según información del propio club.

¿Cómo respondió Junior de Barranquilla ante las protestas violentas de sus hinchas?

El Junior de Barranquilla, mediante un comunicado oficial, rechazó categóricamente los hechos de violencia y vandalismo registrados, subrayando que ningún tipo de inconformismo justifica la agresión o el daño a la propiedad. El club llamó a privilegiar el diálogo, el respeto y la convivencia como herramientas para superar la crisis deportiva y alcanzar los objetivos trazados para la temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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