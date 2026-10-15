Por: EL PILON SA

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Lamine Yamal brindó un espectáculo memorable en la Champions League durante la victoria 4-1 del Barcelona frente al Galatasaray. De acuerdo con lo reflejado en el reporte del partido, el extremo deleitó a los aficionados y sorprendió incluso a sus propios compañeros con una acción técnica que inmediatamente acaparó la atención de todos los presentes. El momento clave ocurrió en el minuto 53, cuando el español desbordó por la banda derecha, superó la marca de un defensor turco y empleó una rabona-autopase para habilitarse. Gracias a este movimiento, logró enviar un centro rasante que el delantero inglés Anthony Gordon capitalizó, concretando una jugada que se convirtió en tema de conversación en redes sociales y entre expertos del fútbol.

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La rabona-autopase que utilizó Yamal es un gesto técnico de alta complejidad, caracterizado por el cruce de una pierna detrás de la otra para golpear el balón, imitando el estilo conocido como rabona. En esta variante, la intención es engañar y desorientar al defensor para ganar ventaja y seguir la carrera con el esférico. Para realizarla se necesita coordinación, capacidad de anticipación y precisión, ya que cualquier error puede terminar en la pérdida de la posesión del balón. La espectacularidad y el riesgo de este recurso convierten cada ejecución exitosa en un instante memorable dentro de un partido.

Aunque muchos atribuyeron la jugada como un sello propio de Yamal, diversos comentarios en redes sociales recordaron que el chileno Matías Fernández, quien pasó por el Junior de Barranquilla, fue uno de los primeros en popularizar el recurso en el fútbol internacional. Fernández, reconocido por los fanáticos como ‘Mati’ y creador de la llamada ‘Mati-rabona’, destacó con este movimiento durante su paso por Colo-Colo en la década de 2000. Su habilidad técnica le permitió burlar rivales y ganar reconocimiento más allá de Sudamérica.

Fernández llegó al Junior de Barranquilla a comienzos de 2019, luego de su paso por Necaxa de México. De acuerdo con lo informado, debutó el 16 de febrero de ese año, marcando un gol de tiro libre en el empate frente a Rionegro Águilas. Sin embargo, las lesiones y problemas físicos restringieron su continuidad, limitándolo a cerca de diez partidos en el primer semestre de 2019. A pesar de ello, fue parte del equipo que se coronó campeón de la Liga colombiana en ese semestre. Posteriormente, Matías Fernández jugó en Colo-Colo y Deportes La Serena antes de anunciar su retiro el 14 de febrero de 2023. A lo largo de su carrera pasó por clubes como Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina y AC Milan, y conquistó dos títulos consecutivos de la Copa América con la selección chilena en 2015 y 2016.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la rabona-autopase y quién la popularizó primero?

La rabona-autopase es una maniobra técnica donde el jugador cruza una pierna por detrás de la otra para golpear el balón y, en una sola acción, se habilita a sí mismo para continuar la jugada, desorientando al rival. Según la información reportada, fue Matías Fernández, mediocampista chileno, quien primero popularizó esta jugada durante su tiempo en Colo-Colo, siendo reconocida internacionalmente y apodada ‘Mati-rabona’.

¿Cuál fue el paso de Matías Fernández por el Junior de Barranquilla?

Matías Fernández se unió al Junior de Barranquilla en febrero de 2019, debutó el 16 de ese mes y marcó un gol de tiro libre. Sin embargo, su paso estuvo marcado por lesiones y limitaciones físicas, disputando solo cerca de diez partidos oficiales y logrando un gol y una asistencia. Pese a esas dificultades, integró el plantel que ganó el título de la Liga colombiana ese semestre antes de regresar a clubes de su país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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