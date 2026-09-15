Por: Gol Caracol

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El sorteo oficial de la Copa Libertadores 2026 femenina, realizado en Paraguay, definió los grupos para la disputa más importante de clubes de fútbol femenino en Sudamérica, programada entre el 15 y el 31 de octubre en Quito, Ecuador. Tal como lo informó Noticias Caracol, el actual campeón Corinthians de Brasil encabeza el llamado “grupo de la muerte” tras coronarse en la última edición celebrada en Argentina, sumando su tercer título consecutivo en este torneo. El grupo A tiene como protagonistas a Corinthians, el tradicional Colo Colo de Chile —campeón en 2012 y tres veces subcampeón—, Caracas FC de Venezuela y un club colombiano aún por confirmar, que será definido tras la conclusión de la liga local. Las ‘Brabas’ del Corinthians buscarán su séptima estrella en la competición, de la mano de su experimentada jugadora Gabi Zanotti, pero el camino no será sencillo, dada la calidad de los rivales, especialmente los equipos colombianos, que históricamente han representado un gran desafío para los conjuntos de Brasil.

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En el grupo B, Independiente del Valle de Ecuador parte como cabeza de serie luego de su desempeño como cuartofinalista en la edición anterior. Compartirá zona con Belgrano de Argentina, Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil. Este último club paulista, campeón de la Libertadores en 2022, regresa como favorito tras su ausencia en 2023, recordando que perdió la última final en la que participó contra su gran rival Corinthians.

El grupo C está liderado por Cruzeiro de Belo Horizonte, que debuta en el certamen tras haber logrado el subcampeonato en la liga brasileña, la mejor campaña de su historia. Les acompañan Liga de Quito (Ecuador), Bolívar (Bolivia) y Olimpia (Paraguay). Por su parte, el grupo D aguarda aún la definición del campeón colombiano para completar la zona, que además está integrada por Libertad de Paraguay (cuartofinalista el año pasado en Argentina), Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

La estructura del campeonato contempla una ronda de fase de grupos. Los dos primeros clasificados de cada zona avanzarán a los cuartos de final, seguidos por las semifinales, el partido por el tercer lugar y finalmente la gran final. De este modo, la Copa Libertadores 2026 femenina promete encuentros de alto nivel y nuevos capítulos para la historia del fútbol femenino sudamericano.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores femenina 2026?

El sorteo estableció que Corinthians, Colo Colo, Caracas y un club colombiano integran el grupo A; Independiente del Valle, Belgrano, Universitario y Palmeiras están en el grupo B; Cruzeiro, Liga de Quito, Bolívar y Olimpia forman el grupo C; y el grupo D contará con el campeón colombiano, Libertad, Nacional y Universidad de Chile.

¿Cuándo se juega y cuál es el formato de la Copa Libertadores femenina 2026?

El torneo se llevará a cabo entre el 15 y el 31 de octubre de 2026 en Quito, Ecuador. Habrá fase de grupos, seguida de cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y final. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la siguiente ronda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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