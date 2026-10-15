Por: EL PILON SA

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Lamine Yamal volvió a captar la atención de los fanáticos del fútbol con una jugada que sorprendió en el partido entre Barcelona y Galatasaray, encuentro que terminó 4-1 a favor del conjunto español en la Champions League. Según relatan los hechos durante el minuto 53 del juego, el joven extremo de los culés superó a un defensor rival con una rabona-autopase por la banda derecha, logrando pasar el balón tras cruzar una pierna por detrás de la otra, lo que le permitió avanzar y enviar un centro al área. Gracias a esta acción, Anthony Gordon, atacante inglés, marcó el cuarto gol, mientras los asistentes y los propios jugadores del Barcelona mostraron asombro por la destreza técnica de Yamal, según reseñan las reacciones observadas en la transmisión y redes sociales.



La rabona-autopase, explican en el artículo original, es una maniobra técnica en la que el futbolista utiliza el gesto clásico de la rabona, cruzando una pierna por detrás de la otra para golpear el esférico, pero en este caso consigue superar al defensor y continuar su avance. Este recurso, además de exigir coordinación y precisión, permite al jugador desorientar a su marcador y sacar ventaja en velocidad.



Aunque muchos atribuyen esta genial acción a Lamine Yamal como un toque único de su repertorio, el artículo señala que la maniobra tiene antecedentes con Matías Fernández, futbolista chileno que fue conocido precisamente por popularizar este movimiento técnico en la década del 2000, especialmente durante su etapa con Colo-Colo. Fernández, quien también tuvo un breve paso por el Junior de Barranquilla tras llegar en 2019 desde Necaxa de México, fue reconocido por su técnica y creatividad para superar rivales, hasta el punto de que la jugada se conoce popularmente como ‘Mati-rabona’ en reconocimiento a su apodo y estilo de juego. Fernández debutó con gol de tiro libre frente a Rionegro Águilas, aunque las lesiones limitaron su regularidad: durante su primer semestre disputó cerca de diez partidos y consiguió un gol y una asistencia, logrando ser parte de la plantilla campeona de la Liga colombiana ese semestre. Eventualmente, continuó su carrera en Chile y anunció su retiro el 14 de febrero de 2023.



La intervención de Yamal en la Champions remite así al legado de Fernández, un mediocampista que dejó su marca por su creatividad, incluso durante su fugaz estadía en el Junior de Barranquilla.

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¿Quién popularizó la rabona-autopase en el fútbol profesional?

Según la información presentada en el artículo, la rabona-autopase fue popularizada en el fútbol profesional por el chileno Matías Fernández durante la década de 2000, especialmente cuando jugaba para Colo-Colo. Su destreza con este recurso técnico le permitió diseñar jugadas que desbordaban rivales y por ello la jugada también es conocida como ‘Mati-rabona’.

¿Cómo se ejecuta la rabona-autopase en una jugada de fútbol?

La rabona-autopase es una variante técnica en la que el futbolista cruza una pierna por detrás de la otra para golpear el balón, imitando el gesto de la tradicional rabona. En esta acción, el jugador engaña al rival y recupera el control del balón para continuar la jugada, aprovechando la sorpresa y el espacio generado, como lo demostró Lamine Yamal en el partido frente al Galatasaray.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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