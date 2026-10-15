Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer se arroja de un taxi que avanzaba por una calle de la alcaldía Magdalena Contreras, en Ciudad de México. Según las autoridades, la pasajera habría tomado esa decisión después de que el conductor presuntamente intentara robarle sus pertenencias.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron en la colonia El Rosal y que el caso ya es objeto de investigación.

De acuerdo con la versión entregada por la dependencia, el conductor habría amenazado a la mujer con un arma cortopunzante para despojarla de sus pertenencias.

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Ante esa situación, la pasajera saltó del vehículo cuando todavía estaba en movimiento. Por ahora, las autoridades no han informado sobre la captura de un sospechoso ni han divulgado su identidad.

Así fue el momento en que la mujer saltó del taxi

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa un taxi que circula por una calle a considerable velocidad. De repente, una de las puertas traseras se abre y la mujer se arroja del vehículo.

La pasajera, que vestía pantalón blanco, sudadera naranja y chaleco negro, cae sobre el pavimento y se desliza varios metros debido al impulso del movimiento.

En ese momento, un hombre que paseaba a su mascota se encontraba cerca del lugar y recibió un golpe leve cuando la mujer cayó. Después de levantarse, ella se acercó al transeúnte mientras miraba a su alrededor, alarmada por lo sucedido.

⚡️FUERTE VIDEO Mujer se arroja desde un taxi en pleno movimiento para escapar de un asalto en la alcaldía Magdalena Contreras (Ciudad de México) Según reportes preliminares, el conductor amenazó a la pasajera con un arma punzocortante para robarle. https://t.co/vizK9Xc3Ba — RT en Español (@ActualidadRT) October 13, 2026

Autoridades investigan el presunto intento de robo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que deberá adelantar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Además, las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona con el propósito de identificar y localizar al conductor del taxi.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre la identidad del presunto responsable.

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