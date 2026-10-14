Por: El Espectador

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El pasado 26 de agosto se registró una de las tragedias más graves en la región del valle del Trishuli, donde Nepal comparte frontera con China. De acuerdo con las imágenes difundidas globalmente y los reportes recopilados, el desastre dejó más de 1.000 personas muertas y miles de desaparecidos, impactando gravemente a la comunidad local y atrayendo la atención internacional. El evento fue provocado por una gigantesca avalancha originada en el monte Langtang Luring, fenómeno que inició con el desprendimiento de un glaciar y que, según se pudo comprobar posteriormente, desencadenó severas inundaciones y daños visibles incluso desde el espacio, como lo documentaron distintas fuentes informativas.

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Pocos días después, un equipo de investigadores internacionales, con participación de científicos de Nepal, realizó un análisis detallado de los datos sismológicos registrados en la zona. Según el estudio publicado en la revista ‘Seismica’, el desprendimiento principal ocurrió a las 8:37 a.m. y liberó una energía comparable a la de un sismo de magnitud 5,2. Además del hielo, la avalancha también arrastró grandes cantidades de rocas, generando una avenida torrencial de enormes proporciones. Este flujo fue estimado en 100 millones de metros cúbicos de materiales –hielo, rocas, lodo y agua– que se desplazó por la región fronteriza entre Tíbet, zona autónoma de China, y Nepal, alcanzando velocidades de hasta 165 kilómetros por hora.

El análisis de los registros sismológicos aportó más detalles sobre el comportamiento del terreno en los días previos a la tragedia. De acuerdo con la investigación, se identificaron hasta 60 eventos sísmicos en las dos semanas anteriores al desastre, y un movimiento de magnitud 2,5 apenas 17 minutos antes del desprendimiento. No obstante, el estudio señaló una duda importante sobre estos temblores: no es posible establecer con certeza si fueron originados por el movimiento de placas tectónicas u otros factores relacionados con la sismicidad de la región, o si estos movimientos fueron producidos por el propio proceso de desprendimiento del glaciar.

Por último, los efectos de la tragedia fueron percibidos a distancias considerables, ya que, según los registros analizados, las vibraciones se detectaron hasta 100 kilómetros de distancia. Así, la magnitud y el impacto del suceso reafirman la vulnerabilidad de las regiones montañosas ante fenómenos geológicos de gran escala, tal como revelan los estudios revisados por la publicación científica ‘Seismica’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la avalancha en el monte Langtang Luring en Nepal según el estudio publicado en Seismica?

El estudio divulgado en la revista ‘Seismica’ determinó que la avalancha en el monte Langtang Luring fue causada por el desprendimiento de un glaciar, que liberó la energía equivalente a un sismo de magnitud 5,2. Esta liberación de energía formó una avenida torrencial de hielo, rocas y lodo, lo que desató fuertes inundaciones y daños graves en la zona fronteriza de Nepal y China.

¿Cuántos eventos sísmicos se detectaron antes de la tragedia en el valle del Trishuli y qué dudas plantea el estudio?

De acuerdo con la investigación citada, se detectaron hasta 60 eventos sísmicos en las dos semanas previas a la tragedia, incluido uno de magnitud 2,5 apenas 17 minutos antes del desprendimiento principal. Sin embargo, los científicos destacan que aún no se puede determinar si estos movimientos sísmicos fueron generados por la actividad de las placas tectónicas o por el propio proceso de desprendimiento del glaciar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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