Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este miércoles 14 de octubre provocaron inundaciones en varios sectores de Soacha, Cundinamarca, y complicaron la movilidad en la Autopista Sur, uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y el municipio.

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(Vea también: Bogotá no se libra de los aguaceros: Ideam explicó hasta cuándo seguirían las lluvias)

Videos y reportes ciudadanos difundidos en redes sociales evidenciaron calles cubiertas de agua, vehículos con dificultades para avanzar y conductores afectados por las precipitaciones. Noticias Caracol también reportó inundaciones en la Autopista Sur y en diferentes barrios de Soacha tras el aguacero.

Entre los sectores mencionados en los reportes ciudadanos están:

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Quintanares

Julio Rincón

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Zona industrial de Cazucá

La Capilla

Videos muestran inundaciones en Soacha y afectaciones en la Autopista Sur

Uno de los puntos reportados con dificultades de movilidad está en la Autopista Sur, a la altura de la estación Terreros de Transmilenio. Allí, la acumulación de agua complicó el tránsito vehicular y dejó automotores represados, según los reportes conocidos durante la tarde.

La situación preocupa a quienes utilizan diariamente este corredor para desplazarse entre Soacha y Bogotá, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran la magnitud de las inundaciones y las dificultades que enfrentaron los conductores para transitar por algunos tramos.

#Colombia | Debido a las fuertes lluvias es complejo el panorama en el municipio de Soacha, Cundinamarca. La autopista sur y varios barrios se encuentran inundados tras el fuerte aguacero registrado en la tarde de este miércoles. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/F8gBz2QpY9 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2026

#Soacha | En una avenida torrencial se convirtieron las calles principales de los barrios Zona industrial Cazuca y La Capilla en Soacha. Decenas de vehículos se encuentran represados en la Autopista Sur por las inundaciones que se presentan en la zona. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Un conductor quedó atrapado en medio de las inundaciones

Las afectaciones también se registraron en Quintanares y Julio Rincón, cerca del colegio Julio César Turbay.

De acuerdo con un reporte difundido por Periodismo Público, un conductor quedó atrapado dentro de su vehículo debido al nivel del agua acumulada en una de las calles del sector.

El hombre vivió momentos de angustia, pero logró salir del automotor. La situación refleja los riesgos que pueden enfrentar los conductores cuando las precipitaciones provocan acumulaciones importantes de agua en las vías.

Vecinos de la zona también reportaron dificultades para movilizarse por las calles inundadas.

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