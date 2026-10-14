Por: El Espectador

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El proyecto del ciclopuente Tibanica representa una respuesta concreta a la necesidad de mejorar la movilidad diaria entre Bogotá y Soacha para peatones y ciclistas. De acuerdo con la Agencia Regional de Movilidad (ARM), ya se firmó el convenio para la construcción de esta estructura, cuya inversión supera los COP 22.000 millones. El objetivo principal del ciclopuente es conectar de manera eficiente la cicloalameda El Porvenir, ubicada en la localidad de Bosa, con la avenida Terreros, en el municipio de Soacha, permitiendo así que miles de ciudadanos tengan una alternativa segura y cómoda para sus desplazamientos habituales.

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Actualmente, según cifras de la ARM, en este corredor se presentan aproximadamente 6.000 cruces diarios: 3.840 en bicicleta y 2.160 a pie. Las condiciones de seguridad y conectividad no son óptimas, por lo que muchos usuarios recurren a pasos improvisados, incluido un puente artesanal que cruza la quebrada Tibanica. Ante esta situación, la nueva infraestructura está diseñada para beneficiar directamente a más de 37.000 habitantes de sectores como Bosa y Ciudad Verde, facilitando acceso a oportunidades laborales, educativas, compraventa y otros servicios.

El diseño propuesto contempla cerca de 590 metros de infraestructura, sumando el puente y sus accesos, con una estructura metálica principal de 38 metros de largo y 6,75 metros de ancho. Las zonas para peatones y ciclistas estarán diferenciadas para evitar conflictos en la circulación. También se construirán 370 metros de ciclorruta, rampas, andenes y se instalará señalización adecuada. Un aspecto relevante es la generación de 2.240 metros cuadrados de espacio público entre andenes y una plazoleta, integrando el entorno del Parque La Tingua de Tibanica y el Parque Metropolitano Potrero Grande, como explicó Claudia Mercado, directora de la ARM. Para ella, este proyecto es una respuesta directa a las dificultades que deben solventar quienes se desplazan entre los dos municipios, y permitirá dejar atrás los caminos improvisados y el esfuerzo adicional de cargar bicicletas.

El presupuesto asciende a COP 22.087 millones. De este monto, la ARM costeará $17.487 millones en efectivo, mientras que entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) y la Alcaldía de Soacha participarán con estudios, diseños, capacidades y predios. El cronograma inicial indica que la obra se ejecutaría entre diciembre de 2027 y septiembre de 2028, aunque el inicio depende de la disponibilidad de predios, permisos y contratación. El ICCU liderará la puesta en marcha, acompañado por las demás entidades firmantes.

Este ciclopuente es uno de los cinco proyectos prioritarios que lidera la ARM para mejorar la conexión Bogotá-Soacha junto con iniciativas como la Línea 3 del Metro, la Fase VI de TransMilenio, el puente vehicular Tibanica y la transformación de estaciones en la Autopista Sur. La obra aún debe atravesar las fases técnicas y administrativas antes del comienzo de la construcción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características principales del ciclopuente Tibanica?

El ciclopuente Tibanica tendrá una estructura metálica de 38 metros de largo y 6,75 metros de ancho, con carriles diferenciados para peatones y ciclistas. Contará con 370 metros de ciclorruta, andenes, rampas, adecuada señalización y zonas públicas como una plazoleta y espacios peatonales, siendo así una solución integral para el tránsito seguro entre Bogotá y Soacha.

¿Por qué es importante la construcción del ciclopuente Tibanica para la movilidad entre Bogotá y Soacha?

El ciclopuente Tibanica es relevante porque solucionará los problemas de conectividad y seguridad de los miles de usuarios que cruzan diariamente entre estas zonas. Reemplazará cruces improvisados y mejorará la accesibilidad para peatones y ciclistas, facilitando desplazamientos cotidianos y conectando barrios y servicios clave, según lo reportado por la Agencia Regional de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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