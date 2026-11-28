Por: Portal Bogotá

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En un operativo reciente realizado por la Alcaldía Local de Los Mártires en Bogotá, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, se incautaron aproximadamente 650 kilos de material pirotécnico. Esta acción se llevó a cabo como parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca priorizar la seguridad y el bienestar de las familias durante la temporada decembrina. Según información oficial citada en el comunicado, la intervención tuvo lugar en un establecimiento comercial ubicado en la calle 14 con carrera 14, en el centro de Bogotá. Las autoridades detectaron que los permisos presentados pertenecían a un punto ubicado fuera de la capital y que el local intervenido no contaba con las autorizaciones requeridas para el almacenamiento y comercialización de productos pirotécnicos.

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John Jader Suárez, alcalde local de Los Mártires, declaró que: "Comienza la Navidad y con ella también nos activamos desde la Alcaldía Local de Los Mártires con los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) contra la venta clandestina e ilegal de pólvora. Recordemos que estos elementos solo pueden ser manipulados por manos expertas y está prohibida la venta". La IVC, Inspección, Vigilancia y Control, es un conjunto de acciones institucionales orientado a identificar y sancionar el incumplimiento de normas, en este caso, relacionadas con la venta y almacenamiento de pólvora.

Según lo señalado, la incautación de estos materiales busca reducir riesgos de incendios, explosiones, quemaduras y otras emergencias ocasionadas por el uso y almacenamiento inadecuado de pólvora. Además, pretende salvaguardar la vida tanto de comerciantes como de residentes y visitantes, especialmente en un periodo donde el uso de pirotecnia suele aumentar. De acuerdo con la Alcaldía Local de Los Mártires, durante la temporada navideña estos operativos interinstitucionales continuarán, con el fin de asegurar el cumplimiento de la regulación y prevenir el comercio ilegal de pólvora en la zona.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pólvora y fomentar celebraciones responsables, recordando el impacto negativo en menores de edad, familias y animales de compañía. Las autoridades enfatizan la relevancia de la cooperación ciudadana para minimizar incidentes y emergencias en estas fechas.

¿Qué riesgos busca evitar la incautación de material pirotécnico en Bogotá?

Las autoridades buscan principalmente reducir la posibilidad de incendios, explosiones y quemaduras asociadas al manejo inadecuado de la pólvora, así como prevenir otras emergencias que puedan afectar la vida e integridad de comerciantes, residentes y visitantes durante la temporada navideña, de acuerdo con la información oficial suministrada.

¿Qué es la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el contexto de la gestión de pólvora?

La Inspección, Vigilancia y Control (IVC) consiste en acciones institucionales coordinadas entre distintas entidades para identificar y sancionar la venta y almacenamiento ilegal de pólvora, asegurando que solo personas expertas manipulen estos materiales y que se cumpla la normativa vigente en Bogotá, según lo explicado por el alcalde local y las fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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