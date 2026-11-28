Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del tiempo para Bogotá el domingo 29 de noviembre de 2026 apunta a condiciones mayormente secas y cielos nublados. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la madrugada se prevé un ambiente seco, con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 8 °C. En horas de la mañana, se mantendrán las condiciones secas y el cielo estará entre parcial y mayormente nublado. Estas previsiones permiten a quienes residen o visitan la capital programar sus desplazamientos con mayor anticipación, minimizando inconvenientes causados por el clima. Los informes y recomendaciones del IDIGER son fundamentales para la planeación diaria en Bogotá, especialmente durante temporadas de variabilidad atmosférica.

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Para quienes buscan información precisa e instantánea, existe la opción de consultar el pronóstico del tiempo en tiempo real mediante el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Esta herramienta digital facilita el acceso a datos sobre la probabilidad de lluvias, temperaturas y condiciones del clima, optimizando la toma de decisiones cotidianas. Además, el IDIGER recomienda consultar el mapa de lluvias de la ciudad a través del portal mapas.bogota.gov.co, una plataforma que permite identificar zonas con precipitaciones y conocer el estado climático local al ingresar la dirección específica de interés. El proceso es sencillo y puede hacerse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Un elemento que marca el contexto de este pronóstico es la presencia del fenómeno de El Niño 2026, un evento de variabilidad climática natural que altera los patrones atmosféricos globales mediante el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical. Según información del IDIGER, aunque este fenómeno tiende a reducir la cantidad promedio de lluvias y aumenta las temperaturas en la capital y la región andina, no elimina por completo la segunda temporada de lluvias que se acerca. Incluso durante la presencia de El Niño, pueden presentarse lloviznas, fuertes vientos o granizadas, especialmente en los meses de octubre y noviembre, antes de que este fenómeno concluya.

Para complementar esta información, es importante recordar que consultar el radar meteorológico y el estado del clima en tiempo real favorece la preparación ante eventos climáticos inesperados y fortalece la capacidad de respuesta de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá de manera rápida?

Usted puede ingresar a mapas.bogota.gov.co desde cualquier dispositivo y seleccionar el ícono de mapa. Al buscar en la sección 'Tipos de mapa' y elegir 'lluvias', podrá digitar la dirección exacta de interés y ver en el mapa la presencia o ausencia de precipitaciones en tiempo real, siguiendo las recomendaciones del IDIGER.

¿Qué es el fenómeno de El Niño 2026 y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 corresponde a una variabilidad climática natural caracterizada por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que modifica los patrones atmosféricos globales. Según el IDIGER, en Bogotá este fenómeno reduce la cantidad de lluvias y eleva las temperaturas, aunque no suprime completamente la ocurrencia de lluvias, vientos fuertes o granizadas durante ciertos periodos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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