Por: Portal Bogotá

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El domingo 29 de noviembre de 2026, varios sectores de Bogotá se verán afectados por cortes programados en el servicio de energía eléctrica. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de Bogotá y Enel Colombia, estos cortes tendrán lugar para posibilitar labores de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro eléctrico de la ciudad. Las suspensiones están específicamente programadas para ciertos horarios y barrios de las localidades de Bosa, Fontibón y Kennedy, lo que permitirá que los habitantes conozcan de antemano las horas exactas en que el servicio no estará disponible y se preparen adecuadamente.

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En la localidad de Bosa, los barrios Los Laureles y San Diego Bosa serán afectados desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Las zonas comprendidas van de la carrera 79 a la carrera 81, entre las calles 74 Sur y 77 Sur para Los Laureles, y entre las calles 75 Sur y 77 Sur en San Diego Bosa, según los datos oficiales compartidos por Enel Colombia.

Por su parte, en Fontibón, dos barrios experimentarán cortes de energía. Granjas de Techo tendrá suspensión del servicio de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., abarcando el sector comprendido entre la carrera 67 y 69, entre las calles 18 y 20. Montevideo, igualmente, tendrá corte entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., desde la calle 21 hasta la 23, entre carreras 67 y 69.

En Kennedy, la interrupción afectará a Las Dos Avenidas entre la carrera 77 y la carrera 79, desde la calle 5 hasta la calle 7, en horario de 3:00 p. m. hasta 7:30 p. m.

Sobre el manejo de estos cortes, Enel Colombia recomienda a la ciudadanía desconectar los electrodomésticos para evitar daños por interrupción del servicio, planear actividades conforme al horario de suspensión eléctrica y procurar no abrir repetidamente la nevera para conservar los alimentos. Además, en caso de requerirse acceso de técnicos a zonas privadas, se aconseja autorizar el ingreso después de verificar la identidad de los trabajadores llamando al número oficial proporcionado para Bogotá y Cundinamarca.

La información resaltada por las entidades responsables confirma la importancia de estas medidas para mejorar la infraestructura eléctrica, alentando a los usuarios a asumir una actitud responsable y previsiva durante las horas asignadas a la suspensión del servicio.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el domingo 29 de noviembre de 2026?

El corte de energía eléctrica está programado en sectores específicos de las localidades de Bosa, Fontibón y Kennedy. En Bosa, los barrios afectados serán Los Laureles y San Diego Bosa; en Fontibón, Granjas de Techo y Montevideo; y en Kennedy, Las Dos Avenidas. Cada zona tiene un horario determinado para la suspensión, como informó Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los usuarios durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia sugiere desconectar los electrodomésticos antes y durante la suspensión del servicio, planear las actividades teniendo en cuenta el horario de corte y abrir la nevera lo menos posible para preservar los alimentos. Además, en eventos donde los técnicos deban ingresar a conjuntos o edificios, los usuarios deben verificar la identidad de los trabajadores a través del número oficial antes de permitir su ingreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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