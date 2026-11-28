Por: Portal Bogotá

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El sendero de Monserrate, uno de los recorridos más emblemáticos de Bogotá, invita a la comunidad y visitantes a un evento especial este domingo 29 de noviembre de 2026, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El llamado lo realiza el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que destaca la importancia de unir deporte y fe en los Cerros Orientales. Quienes acepten el reto deberán ascender los 1.605 escalones que conducen a la cima del cerro, en donde se encuentra la Basílica del Señor Caído.

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Este lugar es reconocido tanto por su valor religioso como por su atractivo turístico y deportivo. A lo largo del año, turistas, deportistas y devotos recorren las estaciones del sendero hasta llegar al santuario, que alberga la imagen del ‘Santo Cristo Caído a los azotes y clavado en la cruz’, una obra del maestro Pedro de Lugo Albarracín, así como una réplica de la Virgen de Montserrat, igual a la que se venera en el Monasterio de Montserrat en Barcelona, España, según la información oficial.

Una tradición ligada al sendero es la de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’. En esta costumbre, personas creyentes realizan el ascenso de manera periódica para pedir por la salud, el trabajo y el bienestar de sus familias. Por otro lado, una de las mayores atracciones es la panorámica, que ofrece una vista privilegiada de Bogotá, permitiendo a los asistentes detenerse en pleno ascenso y contemplar la capital desde las alturas.

El IDRD también entrega una serie de recomendaciones para quienes deseen participar: evitar consumir alimentos durante el trayecto, vestir ropa cómoda y calzado adecuado, aplicarse bloqueador solar e hidratarse correctamente. Se indica que se debe seguir las instrucciones de las autoridades, permanecer a la derecha mientras se asciende o desciende, y mantener la calma en caso de aglomeración, evitando rutas no autorizadas. El acceso está recomendado solo para mayores de 14 años y no se sugiere para mujeres embarazadas ni personas con afecciones cardíacas, respiratorias o movilidad reducida. Además, no hay baños públicos en el sendero por falta de infraestructura de acueducto y alcantarillado.

El horario habitual de acceso al sendero es de 5:00 a. m. a 1:00 p. m., permaneciendo cerrado los martes por mantenimiento, de acuerdo con información del IDRD. Este evento promete ser una oportunidad única para quienes buscan vivir una experiencia de esfuerzo físico, devoción religiosa y conexión con la naturaleza en el corazón de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDRD para subir al cerro de Monserrate?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, quienes deseen subir al cerro deben evitar comer durante el ascenso, usar ropa y calzado cómodos, aplicarse bloqueador solar e hidratarse. Deben seguir las indicaciones del personal y autoridades, mantener la derecha al ascender y descender, no salir del sendero autorizado y conservar la calma ante aglomeraciones. Se recomienda el recorrido únicamente para personas mayores de 14 años, excluyendo a embarazadas y personas con problemas cardíacos, respiratorios o movilidad reducida.

¿Qué significado tiene la tradición de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’?

La tradición de los ‘siete domingos al Señor de Monserrate’ consiste en que las personas devotas suben al cerro en siete ocasiones, pidiendo por salud, trabajo, familia y otras intenciones personales. Esta costumbre religiosa está relacionada directamente con la fe y la búsqueda de bendiciones, fortaleciendo el sentido de comunidad entre los participantes, según la información proporcionada por la organización del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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