La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro por presuntos hechos relacionados con la entrega de contratos a cambio de favores políticos.

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El expediente está relacionado con las denuncias presentadas por Deicy Jiménez, quien aseguró que habría obtenido beneficios contractuales a cambio de favores que involucrarían al entonces senador Petro.

Jiménez trabajó en la Vicepresidencia del Senado entre 2023 y 2024 y, según la información conocida, habría recibido 10 contratos de prestación de servicios entre 2021 y 2026. Sus señalamientos motivaron la actuación judicial que ahora está en manos de la Corte Suprema.

Por su parte, María José Pizarro se ha pronunciado sobre las denuncias y, mediante un comunicado, sostuvo que Jiménez cumplió funciones administrativas al servicio de la corporación.

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Además, aseguró que su vinculación laboral no estuvo relacionada con las presuntas irregularidades mencionadas.

La investigación busca establecer las circunstancias de los hechos denunciados y determinar si existen elementos para avanzar en el proceso. El expediente quedó bajo la responsabilidad del magistrado Javier Fernando Fonseca.

La apertura de esta indagación previa no significa que Petro o Pizarro hayan sido declarados responsables de alguna conducta irregular.

Polémicas y logros de Petro

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