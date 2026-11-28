Por: Portal Bogotá

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En una rápida acción adelantada por la Policía de Bogotá, y respaldada por el monitoreo de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), se logró la captura de dos mujeres, de 27 y 32 años, como presuntas responsables del delito de lesiones personales. Estos hechos ocurrieron en el barrio La Playa, en la localidad de Ciudad Bolívar, exactamente en la avenida Boyacá con calle 62 Sur, según información publicada en la página oficial de la Policía de Bogotá y difundida en su cuenta de la red social X.

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De acuerdo con el reporte oficial, los operadores de la sala de monitoreo del C4 detectaron a dos mujeres que, aparentemente, estaban involucradas en una riña en plena vía pública. En las imágenes captadas por las cámaras se evidencia que ambas se habrían agredido con armas cortopunzantes. Ante el seguimiento y alerta generada por el sistema de videovigilancia, agentes adscritos al CAI Lucero, que corresponde al Comando de Atención Inmediata de la zona, acudieron rápidamente hasta el lugar para detener la confrontación y controlar la situación.

Una vez los uniformados llegaron a la escena, verificaron el estado de salud de las involucradas y dispusieron su traslado a un centro asistencial, con el fin de que recibieran valoración médica inmediata. Posteriormente, las autoridades confirmaron la captura de las dos mujeres, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso legal pertinente por el presunto delito de lesiones personales.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró la importancia de las denuncias ciudadanas como herramienta esencial para combatir el crimen y fortalecer la seguridad en la capital. Asimismo, recordó que cualquier hecho delictivo o de alteración a la convivencia puede ser reportado a la Línea de Emergencias 123, destacando que esta contribución puede facilitar las investigaciones y eventuales sanciones para quienes atentan contra la tranquilidad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró la Policía de Bogotá identificar a las agresoras en Ciudad Bolívar?

De acuerdo con la información publicada por la Policía de Bogotá, la identificación y captura de las dos mujeres en Ciudad Bolívar fue posible gracias a la observación y seguimiento que realizaron los operadores de las cámaras de videovigilancia del C4. Este sistema permitió visualizar la pelea y enviar la alerta en tiempo real a los uniformados, quienes acudieron de inmediato al lugar.

¿Qué implica el delito de lesiones personales, según la Fiscalía General de la Nación?

Según la información proporcionada, el delito de lesiones personales hace referencia a las acciones en las que una persona causa daño físico a otra, en este caso mediante el uso de armas cortopunzantes durante una riña. La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de adelantar el proceso para determinar la responsabilidad de las capturadas y gestionar las sanciones correspondientes.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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