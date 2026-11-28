Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección de los ecosistemas sigue avanzando gracias al trabajo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA). De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, ambas entidades oficiales adoptaron dos resoluciones conjuntas que definen el acotamiento de la ronda hídrica de las quebradas Las Delicias, ubicada en la localidad de Chapinero, y Callejas en Usaquén. Estas resoluciones establecen la delimitación de los elementos que conforman la ronda hídrica de cada quebrada, además de fijar determinaciones orientadas a su manejo ambiental, con el propósito de salvaguardar estos ecosistemas y mantener sus funciones naturales.

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El acotamiento de las rondas hídricas abarca tres elementos fundamentales. En primer lugar, el cauce, que se entiende como el espacio por donde fluye el agua. En segundo lugar, está la faja paralela, espacio contiguo al cauce cuya función principal es la protección del cuerpo de agua. Por último, se incluye el Área de Protección o Conservación Aferente (APCA), que corresponde a las zonas clave para la preservación de los procesos ecológicos vinculados al recurso hídrico.

Según destaca la declaración de la CAR y la SDA, la delimitación de las rondas hídricas estuvo sustentada en estudios técnicos sobre componentes hidrológicos, geomorfológicos y ecosistémicos. Estos estudios fueron realizados por equipos profesionales de ambas instituciones. Para la toma de decisiones se consideró información topográfica y climática, imágenes de sensores remotos, fotografías aéreas, modelos digitales del terreno, además del uso de herramientas de modelación hidrológica e hidráulica.

El alcance de las resoluciones no se limita a la definición de límites físicos, también incluye estrategias de manejo ambiental que buscan proteger los ecosistemas asociados. Entre los objetivos se encuentran conservar la biodiversidad y fortalecer la conectividad ecológica entre la flora y fauna. En el caso específico de la quebrada Las Delicias, se adoptaron medidas relacionadas con el mantenimiento de la biodiversidad, su composición y estructura, así como la protección de los procesos ecológicos presentes en su entorno.

El acotamiento de las rondas hídricas constituye un elemento esencial para la planificación ambiental, dado que determina los espacios relacionados con los cuerpos de agua e incluye directrices para su adecuada gestión y conservación. Así, como señaló Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de ordenamiento ambiental y territorial de la CAR, estas acciones contribuyen a la definición de determinantes ambientales a partir de criterios técnicos que permiten orientar la protección de las quebradas y de los ecosistemas que dependen de ellas.

El trabajo coordinado entre la CAR y la SDA consolida la gestión ambiental de los cuerpos de agua en Bogotá, asegurando la aplicación de instrumentos técnicos y legales dirigidos a la protección de la estructura ecológica y al ordenamiento ambiental del territorio.

¿Qué es el acotamiento de la ronda hídrica en las quebradas de Bogotá?

El acotamiento de la ronda hídrica es un proceso administrativo y técnico que implica definir y delimitar los espacios físicos asociados a los cuerpos de agua, como las quebradas de Bogotá. Este proceso, liderado por la CAR y la SDA, organiza el cauce, las zonas de protección contiguas (faja paralela) y áreas de conservación aferente, con el objetivo de proteger los procesos ecológicos y garantizar la sostenibilidad ambiental de estos ecosistemas.

¿Por qué es importante delimitar las rondas hídricas para la protección ambiental?

Delimitar las rondas hídricas resulta fundamental para establecer directrices claras de manejo y conservación de los cuerpos de agua. Según la información de la CAR y la SDA, esta delimitación ayuda a mantener la biodiversidad, asegurar la conectividad ecológica y preservar los procesos naturales, previniendo el deterioro de los ecosistemas y favoreciendo un mejor ordenamiento ambiental del territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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