Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) manifestó un rechazo contundente hacia los actos de racismo señalados en contra de Dany Rosero, jugador afrodescendiente del América de Cali, durante el partido disputado frente a Millonarios FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con la SDG, esta clase de comportamientos no solo vulnera la dignidad y los derechos de las personas, sino que también impacta de manera negativa la convivencia en los escenarios deportivos de Bogotá. La gravedad de estos hechos llevó a la entidad a expresar su solidaridad con el jugador afectado y a pedir a las autoridades y organismos pertinentes del fútbol colombiano el esclarecimiento de lo ocurrido, la identificación de los responsables y la implementación de respuestas adecuadas.

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David Cortes, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, enfatizó en la responsabilidad legal que implica el racismo en Colombia. Según sus declaraciones, la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, establece sanciones penales para actos de racismo, discriminación y hostigamiento. Estos hechos, precisó, deben ser evaluados por las autoridades para definir si se ajustan a dichas conductas sancionables.

También se reconoce la postura asumida tanto por Millonarios FC como por América de Cali ante estos sucesos, y se subraya la necesidad de establecer esfuerzos conjuntos entre las instituciones, los clubes, las organizaciones de hinchas y la sociedad en general. El objetivo principal es erradicar cualquier manifestación de racismo y discriminación en los entornos deportivos y más allá.

Este pronunciamiento institucional se respalda en el Acuerdo 716 de 2018 del Concejo de Bogotá, que promueve a la ciudad como un espacio libre de discriminación. Este acuerdo define acto discriminatorio como toda acción o trato que, consciente o inconscientemente, busca anular, dominar o ignorar a una persona o grupo, lo cual resulta en la trasgresión de sus derechos fundamentales.

Además, la SDG trabaja desde la Dirección de Asuntos Étnicos y a través de la estrategia ‘Un Futuro sin Racismo’ en acciones de sensibilización para la transformación de comportamientos, la prevención de la discriminación racial y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Iniciativas como el programa ‘Goles en Paz’ buscan promover la convivencia y el respeto dentro de los estadios, invitando a la ciudadanía a no normalizar ni justificar conductas racistas.

Desde Bogotá se reitera que la pasión deportiva nunca debe estar por encima de la dignidad Humana y que el compromiso para erradicar el racismo debe ser asumido por toda la comunidad.

¿Qué sanciones contempla la Ley 1482 de 2011 en Colombia frente al racismo?

De acuerdo con lo manifestado por la Secretaría Distrital de Gobierno, la Ley 1482 de 2011 en Colombia, modificada por la Ley 1752 de 2015, prevé sanciones penales para quienes realicen actos de racismo, discriminación y hostigamiento. Las autoridades competentes deben establecer si los hechos denunciados encajan dentro de estas acciones y proceder conforme a la ley.

¿Cuáles son las acciones de la SDG para prevenir el racismo en escenarios deportivos de Bogotá?

Según la información de la Secretaría Distrital de Gobierno, la entidad desarrolla estrategias como ‘Un Futuro sin Racismo’ y el programa ‘Goles en Paz’, orientadas a sensibilizar, transformar comportamientos, reconocer la diversidad y promover la convivencia en los estadios. Estas acciones están destinadas a prevenir la discriminación racial y a involucrar activamente tanto a hinchas como a la ciudadanía en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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