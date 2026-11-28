Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las intensas lluvias que cayeron entre la noche del jueves y la mañana del viernes 27 de noviembre provocaron diversas situaciones de emergencia en Ibagué. De acuerdo con los reportes, el Cuerpo Oficial de Bomberos atendió cerca de 20 incidentes, incluyendo inundaciones, árboles caídos, deslizamientos y una falla eléctrica. Así lo informó Miguel Vargas, director de la entidad, quien detalló que la madrugada y la mañana estuvieron marcadas por la atención constante de distintos eventos derivados de las lluvias y los fuertes vientos presentes durante ese periodo.

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Entre los barrios y zonas afectadas figuran San Pedro Alejandrino, La Pola, Claret, el puente del Combeima, el cerro de Pan de Azúcar, Venecia y Hato de la Virgen. En todos estos puntos se registraron desde anegaciones hasta incidentes con el arbolado urbano, requiriendo la intervención de los bomberos y otros organismos de emergencia de la ciudad. Según el balance entregado por el director de los bomberos, solamente por inundaciones se reportaron ocho casos en distintas zonas. Adicionalmente, cinco árboles colapsaron debido al clima, y una falla en el suministro eléctrico también ocupó a los equipos de respuesta.

Uno de los hechos destacados fue el rescate de un perro que quedó atrapado entre unas tejas que se desprendieron por efecto de los vientos fuertes. Así mismo, en el barrio 20 de Julio se produjo un deslizamiento de tierra, situación que demandó la acción de los bomberos para brindar atención y control en el área afectada. Las autoridades dieron inicio a la revisión de los daños en estos barrios y zonas, según información de la Dirección de Gestión del Riesgo. Esta dependencia visita los lugares comprometidos para identificar a las familias que podrían haber sido perjudicadas y definir qué tipo de ayudas humanitarias requieren.

En medio de esta coyuntura, desde las autoridades locales pidieron a la ciudadanía reportar cualquier nueva emergencia o situación de riesgo a las líneas telefónicas 119 y 123, que permanecen habilitadas para canalizar los llamados de emergencia en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los barrios de Ibagué más afectados por las lluvias según los bomberos?

De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, los sectores que presentaron mayores afectaciones durante las lluvias fueron San Pedro Alejandrino, La Pola, Claret, el puente del Combeima, el cerro de Pan de Azúcar, Venecia, Hato de la Virgen y el barrio 20 de Julio, donde incluso se registró un deslizamiento de tierra.

¿Qué tipo de emergencias atendieron los Bomberos de Ibagué durante las lluvias del 27 de noviembre?

Durante las lluvias del 27 de noviembre, los Bomberos de Ibagué respondieron a cerca de 20 emergencias que incluyeron ocho casos de inundaciones, cinco árboles caídos, una falla eléctrica, el rescate de un perro y la atención de un deslizamiento de tierra, según el balance entregado por su director, Miguel Vargas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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