Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima, técnicamente denominado pronóstico meteorológico, constituye la utilización de herramientas científicas y tecnológicas para prever cómo estará la atmósfera en un lugar y momento determinados. Para producir estas predicciones, los meteorólogos recogen información en tiempo real acerca de variables como temperatura, humedad, presión atmosférica, vientos y precipitaciones, de acuerdo con lo explicado en 90minutos.co.

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Estos datos son recogidos mediante instrumentos sofisticados: satélites que permiten observar los sistemas nubosos desde el espacio, radares que detectan la cantidad e intensidad de lluvias, y estaciones meteorológicas distribuidas en tierra que reportan constantemente los cambios en las condiciones del aire. Una vez obtenida la información, se procesa a través de modelos matemáticos que utilizan computadoras de alto rendimiento para calcular, con la mayor precisión posible, los escenarios atmosféricos probables en el corto y mediano plazo.

La utilidad de los pronósticos meteorológicos supera lo meramente académico; son una herramienta esencial para la vida contemporánea. Así, su impacto directo sobre la seguridad civil es incuestionable, pues permiten emitir alertas tempranas sobre situaciones de riesgo como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías. Según 90minutos.co, esta capacidad de anticipar lo que ocurrirá en el clima ayuda a que autoridades y comunidades tengan tiempo para tomar medidas de protección o evacuar zonas en peligro, salvaguardando millones de vidas en el proceso.

El valor de esta información no solo se refleja en términos de prevención de desastres, sino también en la economía. Sectores clave como la agricultura dependen casi en su totalidad de los pronósticos para decidir cuándo sembrar, regar o cosechar. Por otro lado, la aviación y la navegación marítima estructuran sus rutas con base en las condiciones previstas, garantizando así la seguridad y eficiencia en los desplazamientos. Además, de acuerdo con la misma fuente, la industria energética utiliza los pronósticos para prever la demanda de electricidad y planificar la producción, especialmente en fuentes renovables como la energía solar y eólica.

Para la ciudad de Cali, el pronóstico actual indica que se presentarán cielos con nubosidad variable y lluvias ligeras intermitentes, alternadas por periodos secos. Hacia el final de la tarde y en horas nocturnas, se prevén lluvias aisladas de intensidad ligera a moderada, como lo reportó 90minutos.co.

¿Cómo se realiza el pronóstico del clima y cuáles son las herramientas principales?

El pronóstico del clima se desarrolla mediante la recopilación de datos en tiempo real, empleando satélites, radares y estaciones meteorológicas, herramientas que ayudan a monitorear constantemente la atmósfera. Esta información es procesada en modelos matemáticos ejecutados por computadoras de alta capacidad, que calculan distintas posibilidades sobre el estado futuro del clima.

¿Por qué el pronóstico del clima es tan importante para sectores estratégicos como la agricultura y la aviación?

El pronóstico del clima es fundamental para sectores como la agricultura, porque permite planificar actividades clave como la siembra y la cosecha. En la aviación y la navegación marítima, los pronósticos aseguran rutas seguras y eficientes, reduciendo riesgos y mejorando la toma de decisiones en las operaciones diarias, de acuerdo con lo explicado en 90minutos.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.