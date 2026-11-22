Por: El Espectador

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La posibilidad de que las grandes águilas hayan representado una amenaza para primates de gran tamaño, incluido quizás algún antepasado humano, vuelve a cobrar fuerza gracias a un hallazgo reciente en el noreste de Chad, África. De acuerdo con la publicación en el American Journal of Biological Anthropology, un equipo de investigadores encontró restos óseos de babuinos oliva (Papio anubis) machos adultos, animales que fácilmente pueden superar los 20 kilos de peso, con marcas que sugieren ataques por parte de aves rapaces.

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La investigación se desarrolló en la Reserva Natural y Cultural de Ennedi, una zona del Sahara que destaca por su geografía de arenisca, grandes acantilados y fuentes de agua. Allí, durante trabajos de campo realizados entre febrero y marzo de 2025, los científicos hallaron cráneos y huesos de extremidades con señales de daño. Lo que resultó especialmente llamativo fueron las perforaciones en las zonas alrededor de las órbitas oculares y ciertas marcas en las escápulas, lesiones que, según los especialistas, son compatibles con las provocadas por las garras de las águilas al capturar y manipular a sus presas.

Para determinar la masa corporal de los primates hallados, el equipo examinó cinco fémures y aplicó ecuaciones específicas para primates. Los resultados revelaron que la mayoría de los individuos superaban los 20 kilos, siendo en su mayoría machos adultos. De hecho, durante una expedición adicional realizada en junio de 2026, se recuperó el cráneo y parte del esqueleto de un machO adulto con un peso estimado de 26,2 kilos, también con marcas sugestivas de ataque.

Hasta este hallazgo, la evidencia científica consideraba poco probable que un ave rapaz pudiese cazar primates que superaran los 13 kilos de peso. No obstante, los investigadores señalan a la águila de Verreaux (Aquila verreauxii) como posible responsable. Esta rapáz africana, aunque habitualmente caza presas más pequeñas, tiene la fuerza y estrategia, denominada ‘low flight with sustained grip attack’ – vuelo bajo con agarre sostenido–, para atacar animales de mayor tamaño; no necesariamente requiere levantar a su presa, basta con someterla hasta causar una lesión fatal.

Sin embargo, los autores se mantienen cautos. No descartan que las marcas observadas puedan tener otros orígenes, aunque consideran que la hipótesis de depredación por águilas es la mejor fundamentada. Esta posibilidad abre nuevos debates sobre cómo la presión de depredadores pudo haber influido en aspectos evolutivos clave de los primates y sus descendientes humanos, aunque aún no hay pruebas definitivas.

"Si bien se conocen dos casos de ataques de águilas a humanos, estas aves rara vez intentan depredar sobre ellos”, afirmó Gisela Kopp, coautora del estudio, quien destaca que el comportamiento solitario de los machos de babuino en zonas expuestas los vuelve particularmente vulnerables.

¿Las águilas pueden cazar animales tan grandes como un babuino adulto?

Según la investigación publicada en el American Journal of Biological Anthropology, se ha documentado evidencia de ataques de águilas, específicamente el águila de Verreaux, contra babuinos machos adultos que pueden pesar más de 20 kilos. Aunque las águilas no pueden levantar presas tan pesadas, su estrategia les permite someter a animales grandes en el suelo.

¿Qué significa la estrategia ‘low flight with sustained grip attack’ usada por las águilas?

La técnica ‘low flight with sustained grip attack’ hace referencia a un método en el que el ave se lanza en vuelo bajo sobre el lomo o cuello de su presa, sujetándola firmemente con las garras y manteniendo el equilibrio con las alas mientras la presa se resiste. Este ataque puede causar lesiones graves o la muerte, aunque no implique que la águila levante y transporte a su víctima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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