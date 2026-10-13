La Fórmula 1 sorprendió este martes, 13 de octubre, con el anuncio de un acuerdo por 10 años para disputar el Gran Premio de África en Ruanda, una decisión que marcará el regreso de la categoría al continente africano después de más de tres décadas de ausencia.

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La competencia se incorporará al calendario cuando esté terminado un nuevo circuito en Bugesera, localidad situada a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, capital del país. El proyecto contempla una pista construida específicamente para la categoría y ubicada cerca del nuevo aeropuerto internacional de Kigali.

El anuncio se hizo con la participación de Paul Kagame, presidente de Ruanda, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. La iniciativa hace parte de una apuesta por impulsar el turismo, generar empleo y desarrollar infraestructura alrededor del automovilismo.

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BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

¿Hace cuánto no se corre la Fórmula 1 en África?

La última carrera de Fórmula 1 disputada en territorio africano fue el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, celebrado en el circuito de Kyalami el 14 de marzo de ese año.

Desde entonces, la categoría no ha vuelto a competir en el continente, por lo que el acuerdo con Ruanda abre la puerta a su regreso después de más de 33 años.

La incorporación del Gran Premio de África también permitirá que la Fórmula 1 tenga presencia en todos los continentes habitados, un objetivo que la organización ha señalado como parte de su expansión internacional.

Según el anuncio oficial, África cuenta con más de 100 millones de aficionados a la categoría, muchos de ellos jóvenes. Con esta nueva carrera, la organización busca acercarse a ese público y generar oportunidades para que más personas se vinculen con el automovilismo, tanto en la pista como en áreas técnicas y empresariales.

¿Qué ofrece Ruanda para recibir la Fórmula 1?

La sede elegida estará en Bugesera, cerca de Kigali, y contará con un circuito diseñado para cumplir los estándares de Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), requisito indispensable para albergar carreras de Fórmula 1.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que el trazado aprovechará los desniveles naturales del terreno para ofrecer un recorrido exigente. El diseño está a cargo de profesionales vinculados al automovilismo, entre ellos el expiloto Alexander Wurz y el estudio de ingeniería de Hermann Tilke.

La ubicación junto al nuevo aeropuerto internacional también forma parte de la estrategia para facilitar la llegada de visitantes y conectar el evento con otros proyectos de infraestructura.

Sin embargo, la apuesta ruandesa no se limita a organizar una carrera anual. El Gobierno pretende aprovechar el acuerdo para atraer turistas, impulsar negocios, crear empleos y desarrollar capacidades locales relacionadas con el deporte motor.

La iniciativa se suma a los esfuerzos del país por posicionarse como sede de acontecimientos deportivos internacionales y promover su imagen en el exterior mediante el turismo. La primera competencia está prevista para comienzos de la década de 2030, una vez finalice la construcción del circuito.

¿Y qué pasó con la posibilidad de llevar la Fórmula 1 a Barranquilla?

Mientras Ruanda aseguró un acuerdo de largo plazo, en Colombia sigue sobre la mesa la aspiración de Barranquilla de convertirse en sede de un Gran Premio.

La iniciativa tomó fuerza durante la administración del entonces alcalde Jaime Pumarejo, cuando la ciudad avanzó en conversaciones y recibió visitas de representantes vinculados a la categoría. La propuesta contemplaba un circuito semiurbano que aprovecharía sectores cercanos al río Magdalena y al Gran Malecón.

En abril de 2023, Pumarejo aseguró que Barranquilla había sido considerada entre las posibles sedes y destacó las gestiones adelantadas para llevar la competencia a Colombia. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse y la ciudad quedó sin un acuerdo definitivo para ingresar al calendario.

La posibilidad volvió a tomar fuerza con Alejandro Char. En diciembre de 2025, el mandatario anunció que su administración buscaba reactivar las conversaciones y, en febrero de 2026, manifestó que las gestiones continuaban y que se trabajaba en un trazado que pasaría por sectores como La Loma, la Aleta del Tiburón y el entorno del futuro Movistar Arena.

Char también señaló que la intención era negociar un acuerdo de varios años, de manera similar al anunciado ahora para Ruanda. No obstante, hasta el momento no existe un contrato confirmado que garantice una carrera de Fórmula 1 en Barranquilla.

El proyecto colombiano, por tanto, sigue siendo una aspiración y no una sede asegurada. El anuncio de Ruanda demuestra que la máxima categoría continúa explorando nuevos mercados, pero también evidencia la importancia de contar con acuerdos de largo plazo y una infraestructura capaz de responder a las exigencias del campeonato.

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Por ahora, África ya tiene una nueva puerta de entrada a la Fórmula 1. En Colombia, la expectativa permanece puesta en saber si Barranquilla podrá transformar sus gestiones en un acuerdo que le permita recibir algún día a la máxima categoría del automovilismo.

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