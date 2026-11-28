Por: Portal Bogotá

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En la reciente Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026, la disciplina y el esfuerzo de los jóvenes deportistas destacaron en los escenarios del Sistema Distrital de Parques de Bogotá. Antioquia volvió a coronarse campeón al mantener el título alcanzado en 2025, con un total de 291 medallas distribuidas en 138 de oro, 78 de plata y 75 de bronce. Bogotá, por su parte, alcanzó el segundo puesto con 269 medallas (112 oros, 76 platas y 81 bronces), superando las cifras de años anteriores y consolidándose por encima del Valle, que ocupó el tercer lugar con 225 preseas (93 de oro, 74 de plata y 58 de bronce), de acuerdo con información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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En la competencia por el Top-5, Santander se aseguró el cuarto puesto con 104 medallas, seguido por Cundinamarca que sumó 82. Más abajo aparecieron Atlántico, Boyacá y Tolima, que cerraron la lista de los departamentos con mayor presencia en el medallero. El logro de la delegación bogotana fue triple: mantener el segundo lugar, superar la significativa marca de cien oros y mejorar ampliamente los resultados de la edición pasada, donde fueron terceros y acumularon 237 medallas (95 oros, 65 platas y 77 bronces). Este año, la actuación fue aún mejor, aumentando 32 medallas en total, con una mejora notable en cada tipo de presea.

El desempeño de Bogotá se destacó en deportes como natación (57 medallas, con 30 oros), paranatación (55), atletismo (29), patinaje de carreras (16), levantamiento de pesas (32), karate (15), tenis de mesa (13), taekwondo (12) y judo (19), entre otros. Además, la delegación cerró con una notable actuación en boxeo, logrando cinco oros de seis finales disputadas.

La agenda deportiva para los próximos días incluye la Maratón de Bogotá con distancias de 42, 32 y 21 kilómetros, campeonatos nacionales en lucha, surf y tiro deportivo, así como varias competencias paralímpicas. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el sector paralímpico tendrá protagonismo en eventos internacionales como el Campeonato Mundial de Paractividades Subacuáticas en Italia y en clasificatorios para los Juegos Paranacionales 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el desempeño de Bogotá en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2026?

Bogotá alcanzó el segundo lugar general en el medallero, superando al Valle y logrando un total de 269 medallas, entre estas, 112 de oro. Esto significó un progreso respecto a los resultados del año anterior, con 32 preseas más y un sólido avance en deportes como natación, paranatación y atletismo, según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Qué deportes aportaron más medallas para Bogotá en los Juegos Intercolegiados 2026?

La natación se ubicó como el deporte más exitoso para Bogotá al conseguir 57 medallas (30 de oro), seguida por paranatación con 55 y atletismo con 29. Otros deportes destacados incluyeron patinaje de carreras, levantamiento de pesas y boxeo, disciplinas donde la capital obtuvo resultados sobresalientes según la misma fuente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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