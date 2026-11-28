El partido entre Millonarios y América de Cali, disputado en el estadio El Campín, terminó con una denuncia que trascendió el resultado deportivo. El equipo vallecaucano rechazó un presunto acto de racismo contra su defensor Dany Rosero, quien habría recibido gestos discriminatorios y un escupitajo por parte de un aficionado cuando abandonaba el terreno de juego tras ser expulsado.

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El episodio quedó registrado en imágenes de la transmisión del compromiso y provocó reacciones durante el encuentro. La situación se presentó en el segundo tiempo, después de que el zaguero escarlata recibiera la tarjeta roja en el partido correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Según las imágenes que circularon posteriormente, el aficionado habría hecho gestos imitando a un mono hacia el futbolista y luego le habría lanzado un escupitajo. La conducta desató el rechazo de quienes comentaban el partido y volvió a poner sobre la mesa el problema de las expresiones racistas en los escenarios del fútbol colombiano.

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📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. https://t.co/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

América rechazó los hechos y pidió investigar al aficionado

A través de un pronunciamiento oficial, América de Cali manifestó su rechazo absoluto a las expresiones racistas y a cualquier comportamiento que atente contra la dignidad de los deportistas. El club señaló que ninguna circunstancia relacionada con la competencia puede justificar agresiones o manifestaciones discriminatorias.

La institución también hizo un llamado a las autoridades competentes y a los organismos que rigen el fútbol colombiano para que se investigue lo ocurrido y se adopten las medidas correspondientes. Además, insistió en que este tipo de comportamientos no pueden tener cabida en los estadios.

El hincha de MIllonarios que escupió a Dany Rosero del América merece no volver a entrar a un estadio. Ojalá la identificación facial sirva y se haga la merecida sanción.

https://t.co/BUwPckfhfU — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) November 28, 2026

Así fue el partido entre Millonarios y América en El Campín

El encuentro terminó 0-0 y estuvo marcado por las expulsiones de Rodrigo Contreras, Dany Rosero y Yani Quintero. El compromiso correspondió a la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano.

La denuncia por el presunto acto racista contra Rosero se convirtió en otro de los episodios que dejó el clásico, más allá de lo ocurrido en la cancha. Por ahora, el llamado del América apunta a que se establezca la identidad del responsable y se determinen las medidas que correspondan.

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