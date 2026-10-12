Por: Gol Caracol

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Katherine Tapia, arquera de la Selección Colombia, decidió aclarar los motivos de su ausencia en la convocatoria del Palmeiras para la Copa Libertadores femenina, después de que surgieran preguntas y controversias sobre su exclusión de la lista del conocido equipo brasileño para el principal certamen continental. De acuerdo con Noticias Caracol, la guardameta cordobesa publicó un comunicado en sus redes sociales en el que explicó la situación que la llevó a pedir dejar anticipadamente el club para retornar a su país de origen.

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Tapia, oriunda de Santa Cruz de Lorica, detalló que enfrentó una urgencia familiar, lo cual la obligó a solicitar al Palmeiras un adelanto de su viaje a Colombia, con el objetivo de estar cerca de sus seres queridos antes de sumarse al combinado nacional para la próxima fecha FIFA. En palabras de la propia arquera, citadas en Noticias Caracol: "Desde hace varios meses, mi familia atraviesa una situación personal muy difícil que ha afectado profundamente mi tranquilidad y bienestar emocional. Por eso, llegó un momento en el que sentí que necesitaba estar junto a ellos".

La jugadora subrayó que informó oportunamente sobre este difícil contexto a la dirección deportiva del Palmeiras y que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de su decisión. A pesar de haber notificado su situación con antelación, la titular de la Selección Colombia femenina manifestó su tristeza ante la forma como fue apartada del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Según su relato, la comunicación de su exclusión llegó únicamente a través de un mensaje en el grupo del equipo, sin una conversación personal: "Lo que sí me ha dolido profundamente es que, después de cuatro años de entrega, trabajo y compromiso, me enterara a través de una comunicación en el grupo del equipo de que no formaría parte de la Copa Libertadores, sin haber tenido previamente una conversación personal", declaró Tapia.

Pese a este episodio, Katherine Tapia ratificó que su contrato con Palmeiras continúa vigente y expresó su respaldo a sus compañeras para la Copa Libertadores femenina 2026, la cual comenzará el 15 de octubre en Ecuador. Finalmente, Noticias Caracol señaló que, para esa edición del torneo, la lista de Palmeiras no contará con la arquera colombiana, aunque sí incluye a jugadoras como Ana María Guzmán y Bia Zaneratto. El club integra el grupo B junto a Independiente del Valle, Club Atlético Belgrano y Club Universitario de Deportes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Katherine Tapia no fue convocada por Palmeiras para la Copa Libertadores femenina?

Katherine Tapia no fue convocada por Palmeiras para la Copa Libertadores femenina debido a una urgencia familiar que la llevó a pedir regresar a Colombia antes de la competencia. La arquera comunicó su situación a la dirección deportiva del club, asumiendo las posibles consecuencias, y lamentó que la notificación de su exclusión se hubiera realizado a través del grupo oficial de mensajes del equipo, sin una conversación directa.

¿En qué grupo y contra quién debutará Palmeiras en la Copa Libertadores femenina 2026?

Según Noticias Caracol, Palmeiras hará parte del grupo B en la Copa Libertadores femenina 2026, junto a Independiente del Valle (Ecuador), Club Atlético Belgrano (Argentina) y Club Universitario de Deportes (Perú). El debut del equipo brasileño está programado para el 15 de octubre contra la escuadra peruana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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