Por: Caracol TV

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El empate de Junior de Barranquilla frente a Internacional de Bogotá, en partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026, dejó un sabor amargo entre sus jugadores y la hinchada. El equipo, actual bicampeón, igualó a dos goles en el estadio Romelio Martínez y acumuló un resultado que podría costarle muy caro en la lucha por entrar a las finales, así lo expuso el análisis posterior al cierre del juego, divulgado por Noticias Caracol.

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Tras el pitazo final, Sebastián Viera, una de las voces autorizadas del vestuario ‘rojiblanco’, reflexionó sobre la actuación colectiva y puso énfasis en las fallas defensivas que han perseguido al Junior durante la campaña. “¿27 goles (recibidos)? Muy difícil, tener que meter tres o cuatro goles por partido para ganar, es difícil. Y nos meten goles en situaciones que son evitables. Nos costó mucho hacer el 2-1, y después al minuto nos hacen el gol, así es difícil. Sí, hay posibilidades, pero tenemos que cambiar eso, porque nos está costando carísimo”, señaló Viera en diálogo con los medios, según recogió Noticias Caracol.

El panorama numérico tampoco es alentador. Junior, tras doce partidos disputados, suma apenas diez puntos, por lo que cualquier traspié podría dejarlo fuera de la pelea por un cupo en las finales. El margen de error, como reseña la fuente mencionada, es nulo: el club debe ganar todos los partidos restantes para mantener viva la ilusión.

La autocrítica fue otro rasgo de la intervención de Viera. “Quedan siete partidos y hay que ganarlos, pero hay que ir de uno en uno. Hay que cuidar todos los momentos, a nosotros se nos han ido puntos por no cuidar esos momentos, nos distraemos y nos cobran. Nos hacen una falta y te la cobran. Cometer tantos errores en una jugada es difícil... lo cometimos, y de vuelta a remar”, agregó el futbolista uruguayo.

La incapacidad para sostener ventajas sobre el marcador es uno de los grandes desafíos: “Es que hay momentos en los partidos que hay que mostrar carácter, y en ese momento, el rival ha mostrado más carácter en las jugadas que nosotros, y cuando llegan, nos convierten”. Viera insistió en que el equipo debe volverse más fuerte, mostrar más personalidad y no perder la concentración. “No podemos pestañear ni un segundo porque ese segundo nos cuesta carísimo”, fue uno de los mensajes más contundentes del encuentro con la prensa.

Respecto al ánimo del plantel, Viera transmitió un mensaje moderadamente optimista. “Estamos cada vez más al borde, pero mientras haya posibilidades yo sigo creyendo. Hay que seguir trabajando, creyendo. Pero esto ya no es hablar, sino de hacerlo y de demostrarlo...” concluyó el experimentado jugador, citado por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Junior de Barranquilla no logra sostener los resultados en la Liga BetPlay II-2026?

De acuerdo con declaraciones de Sebastián Viera, recogidas por Noticias Caracol, el Junior enfrenta dificultades para mostrar carácter y concentración en momentos críticos de los partidos. En varias ocasiones, el equipo ha perdido ventajas por distracciones defensivas, permitiendo goles en situaciones evitables y manifestando una falta de personalidad al enfrentar desafíos durante el juego.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Junior para clasificar a las finales de la Liga BetPlay II-2026?

Según datos de Noticias Caracol, Junior solo suma diez puntos en doce partidos y requiere ganar todos los encuentros restantes en la fase regular para mantener sus opciones de clasificar a las finales. La acumulación de goles recibidos y los errores en jugadas clave aumentan la dificultad del reto, por lo cual el margen para equivocarse es nulo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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