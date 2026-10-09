Por: Caracol TV

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció este año una nueva convocatoria de formación virtual dirigida a colombianos, con más de 40.000 cupos sin costo en programas técnicos y tecnológicos. De acuerdo con Noticias Caracol, las inscripciones estarán abiertas únicamente desde el miércoles 7 hasta el viernes 9 de octubre de 2026, a través de la plataforma Betowa. Esta iniciativa corresponde a la cuarta oferta de formación virtual realizada por la institución, y busca brindar a la ciudadanía una alternativa flexible para adquirir o actualizar conocimientos en áreas con alta demanda laboral, como tecnología, negocios, finanzas, logística, agroindustria, servicio al cliente, marketing y otras disciplinas conexas.

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Según la información proporcionada, los interesados podrán consultar y elegir entre varios programas organizados como técnicos y tecnólogos. Entre las carreras ofrecidas se destacan análisis y desarrollo de software, coordinación de procesos logísticos, desarrollo de medios gráficos visuales, multimedia y web, desarrollo publicitario, gestión agroempresarial, contable y financiera, gestión de empresas pecuarias, desarrollo administrativo e innovación, gestión de negocios y finanzas, así como gestión de redes de datos, eficiencia energética, transporte y bases de datos. Para ingresar a un programa tecnológico, se requiere la presentación previa de los resultados de las pruebas Icfes Saber 11, según Noticias Caracol.

Esta convocatoria está abierta a colombianos mayores de 14 años, sin importar si residen en el país o en el exterior. La formación virtual permite que los estudiantes puedan cumplir sus actividades académicas a distancia, siempre respetando las fechas límite establecidas para la entrega de trabajos y demás actividades curriculares. El proceso de inscripción inicia accediendo a betowa.sena.edu.co, donde el aspirante debe seleccionar la sección “Virtual”. El sistema presenta un listado organizado por nivel de formación y por región, mostrando detalles como duración, modalidad, requisitos, cupos y sedes. Quienes ya cuentan con usuario en SofiaPlus pueden utilizar esos datos; los nuevos deben crear una cuenta en Betowa, proporcionando información personal y académica. Luego de la selección, el aspirante llena un formulario digital, verifica la información y lo envía, obteniendo así un comprobante de su inscripción.

El cronograma contempla que del 7 al 9 de octubre se realicen inscripciones; del 14 al 19 de octubre se aplicarán las pruebas web y se podrán realizar reclamos; a partir del 26 de octubre se publicarán los resultados, mientras que del 26 de noviembre al 9 de diciembre será la formalización de matrícula. Está previsto que la formación arranque el 10 de diciembre. Todo el proceso busca facilitar el acceso de los colombianos a capacitación virtual sin costo, independientemente del lugar de residencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria virtual del Sena 2026 paso a paso?

Para inscribirse, usted debe ingresar entre el 7 y el 9 de octubre de 2026 a betowa.sena.edu.co, seleccionar la sección "Virtual", revisar la lista de programas disponibles, elegir el de su interés, crear o ingresar a su cuenta (según corresponda) y diligenciar el formulario digital de inscripción. Una vez completados estos pasos y enviada la información, el sistema generará un comprobante de inscripción.

¿Qué requisitos se piden para los programas tecnológicos del Sena en la oferta virtual?

Según Noticias Caracol, quienes deseen ingresar a programas de nivel tecnológico deberán presentar los resultados de las pruebas Icfes Saber 11, además de registrar información personal, académica y de contacto en la plataforma Betowa. Los demás requisitos específicos pueden consultarse en la descripción de cada programa dentro de la misma plataforma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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