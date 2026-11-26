Una denuncia que Jailer Muñetón había hecho en febrero de 2025 ante el diario El Universal sobre el golpe económico y emocional tras evacuar un apartamento en Cartagena salió a la luz horas después de que fuera abatido por Fuerzas Especiales en el almacén Éxito, un episodio en el que el alcalde Dumek Turbay ha insistido en señalarlo como el jefe de la toma de rehenes. Hasta la mañana del miércoles, este hombre de 51 años, oriundo de Yarumal, Antioquia, era buscado por su esposa tras haberle dicho que iba al supermercado a comprar unos buñuelos, antes de perderse su rastro y confirmarse su fallecimiento en el operativo.

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De acuerdo con el reporte conocido tras el cierre de la emergencia, El Universal recogió el 19 de febrero de 2025 el testimonio de propietarios de inmuebles construidos por el clan Quiroz durante una inspección en el edificio Portal de Los Alpes, donde figuraba Muñetón como dueño del apartamento 703, desalojado por alto riesgo estructural. En esa oportunidad, el hombre señaló que desde 2018 enfrentaba una situación financiera crítica porque seguía pagando un crédito bancario por la vivienda evacuada sin que el problema de fondo se resolviera.

“Me he visto afectado de una forma catastrófica, tanto económica como psicológicamente. Todavía el banco me está cobrando. Después del desalojo nos pagaron un subsidio de arriendo por un año, pero desde entonces no nos han resuelto nada”, expresó Muñetón en aquella denuncia de 2025 reseñada por el medio cartagenero al recordar las secuelas de la evacuación y el peso de las obligaciones crediticias.

Mientras avanzan las verificaciones oficiales tras la operación en el almacén —donde además de abatirse a Muñetón fueron capturados dos presuntos implicados—, el alcalde Dumek Turbay reiteró en distintas entrevistas con medios de comunicación que Muñetón sí encabezaba la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena, añadiendo un nuevo capítulo a un caso que pasó de la búsqueda desesperada de un familiar a la revelación de antecedentes financieros y de vivienda previos.

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El 24 de noviembre de 2026, un grupo de hombres armados intentó robar un vehículo transportador de valores en el almacén Éxito de La Castellana, sobre la avenida Pedro de Heredia. Al ser detectados, los delincuentes se refugiaron dentro del establecimiento y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas, entre trabajadores y clientes. La emergencia se prolongó durante casi 18 horas. Mientras los negociadores del Gaula lograron liberar a diez personas, las autoridades adelantaron conversaciones y prepararon una operación para recuperar el control del lugar. Durante la madrugada del 25 de noviembre, cerca de 30 comandos de la Policía, con apoyo de las Fuerzas Militares, ingresaron al supermercado y rescataron a los 20 rehenes que permanecían retenidos. El operativo dejó un secuestrador muerto y otros dos capturados, según el balance oficial. Todas las personas retenidas fueron rescatadas. En este informe reconstruimos, paso a paso, cómo se desarrolló uno de los episodios de mayor tensión registrados en Cartagena.