Un nuevo hecho de violencia sacudió al Valle del Cauca este miércoles 25 de noviembre. Un ataque con explosivos lanzados desde un dron afectó una iglesia del corregimiento El Carmen, en zona rural de Dagua, en un episodio que habría tenido como blanco una estación de Policía cercana.

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(Vea también: Ataques con explosivos en Villavicencio y Meta: serie de atentados recientes y acciones de autoridades)

La explosión causó daños en parte de la estructura religiosa y generó preocupación entre los habitantes de este sector. Las primeras versiones indican que el ataque iba dirigido contra las instalaciones policiales, pero el artefacto terminó impactando el templo.

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, se pronunció sobre lo ocurrido y calificó el ataque como un “crimen de guerra”. El funcionario señaló que la acción buscaba golpear la estación de Policía, pero terminó afectando un lugar de culto, con el riesgo que esto representó para la población civil.

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Mora también lanzó una advertencia a quienes estarían detrás del atentado y aseguró que serán perseguidos con todas las capacidades de la Fuerza Pública. Su pronunciamiento se suma a la preocupación por el uso de drones cargados con explosivos en acciones violentas contra instalaciones y comunidades.

#OrdenPúblico | El ministro de Defensa, general Jorge Mora, calificó como un “crimen de guerra” el ataque con dron y granada en Dagua, Valle del Cauca, que buscaba golpear la estación de Policía e impactó una iglesia. Advirtió que perseguirá a los responsables con toda la Fuerza Pública. Vía: @yankchristopher

https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 26, 2026

Policía entregó balance preliminar del ataque en Dagua

Tras conocerse la emergencia, el Departamento de Policía Valle informó que activó los protocolos de seguridad y defensa de instalaciones. Además, coordinó acciones con el Ejército Nacional para reforzar la presencia institucional en el corregimiento.

En el primer balance, la institución indicó que no había personas heridas ni daños considerables en la infraestructura. No obstante, las imágenes conocidas del lugar mostraron afectaciones en parte de la iglesia de El Carmen.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las características del artefacto utilizado y esclarecer las circunstancias del atentado, incluido el posible objetivo de los responsables.

Dagua enfrenta un complejo panorama de seguridad

El ataque ocurrió en medio de las tensiones de orden público que afectan la zona rural de Dagua. La Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos para las comunidades por la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que buscan mantener el control de corredores estratégicos del departamento.

En una alerta temprana, el organismo señaló los peligros de enfrentamientos, homicidios, desplazamientos y utilización de explosivos en diferentes sectores rurales del municipio.

La ubicación de Dagua también tiene importancia estratégica para los grupos armados, pues conecta zonas del centro del Valle del Cauca con Buenaventura y otros territorios del Pacífico.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, el Gobierno anunció que empleará las capacidades de la Fuerza Pública para perseguir a quienes participaron en el ataque que terminó afectando el templo religioso.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.