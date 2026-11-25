Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La visita programada de la Superintendencia de Sociedades a la sede de La Silla Vacía, en Bogotá, desató una intensa controversia relacionada con el respeto a la libertad de prensa en Colombia. Esta diligencia está prevista para el jueves 26 de noviembre y ha sido ampliamente respaldada por la Alianza por la Democracia, que solicitó garantías para que el medio periodístico continúe con su labor sin interferencias indebidas. De acuerdo con la información difundida, la inquietud principal obedece a una serie de señalamientos públicos contra La Silla Vacía y su directora, Juanita León, realizados por funcionarios y personas cercanas al Gobierno. Ante esa situación, tanto la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) como la Defensoría del Pueblo emitieron advertencias sobre el contexto delicado en el que se produce la intervención administrativa.

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La Alianza por la Democracia cuestionó la falta de claridad con la que la Superintendencia ha manejado el caso, pues, según su perspectiva, no se explicaron cuáles son exactamente los hechos que motivan la inspección ni la finalidad de la información solicitada. Además, se resaltó otro episodio: una diligencia similar hacia una empresa perteneciente a un hermano de Juanita León, que, según La Silla Vacía, no tiene ninguna relación con el portal informativo. Ese hecho aumentó la preocupación sobre un posible uso indebido de las facultades legales del Estado, que, si bien permiten a la entidad inspeccionar empresas privadas, no deberían utilizarse para propósitos diferentes a los previstos en la ley.

Para sostener su postura, la coalición recordó un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abordó el uso de las herramientas estatales para restringir indirectamente la libertad de expresión, específicamente en el caso Granier y otros contra Venezuela. Por este motivo, la Alianza pidió a la Superintendencia aclarar públicamente los motivos de la intervención, proteger la confidencialidad de las fuentes y el material periodístico, y permitir la presencia de la Procuraduría, la Defensoría y la FLIP durante la diligencia para salvaguardar los derechos involucrados.

Según la organización, cualquier instrumento legal conferido al Estado —ya sea de inspección, tributario o regulatorio— no debe transformarse en un mecanismo de presión sobre medios críticos. Finalmente, la Alianza por la Democracia anunció un seguimiento riguroso a este proceso, que reaviva el debate sobre las condiciones y garantías para ejercer el periodismo de investigación en el país.

¿Por qué la visita de la Superintendencia de Sociedades a La Silla Vacía genera preocupación sobre la libertad de prensa?

La alarma se origina debido a la falta de transparencia sobre los motivos de la visita, sumada a señalamientos públicos y el contexto político, lo que sugiere un posible uso indebido de instrumentos legales para presionar a un medio crítico. Tanto la FLIP como la Defensoría del Pueblo identificaron riesgos para la libertad de expresión en las condiciones en que se realiza la diligencia.

¿Qué solicita la Alianza por la Democracia en el caso de La Silla Vacía y cuál es el fallo de la Corte Interamericana al que hace referencia?

La Alianza pide que la Superintendencia explique los motivos de la visita, respete la confidencialidad de las fuentes y garantice observación institucional durante la diligencia. Cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Granier y otros contra Venezuela, que advierte sobre el uso de facultades estatales para limitar indirectamente la libertad de expresión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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