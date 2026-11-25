Por: El Espectador

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El Congreso de la República celebró este miércoles 25 de noviembre el centenario del edificio del Capitolio Nacional, cuya construcción culminó en 1926 después de 78 años de trabajos. El evento, de acuerdo con la información de El Espectador, contó con la presencia de autoridades como el procurador Gregoria Eljach, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quienes lideraron el acto conmemorativo. Como parte de la celebración, se develó una placa en honor al edificio y se inauguró una exposición fotográfica que recopila momentos emblemáticos de la historia del Congreso, abierta durante los próximos tres meses para el público.

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Durante su discurso, Honorio Henríquez subrayó que las instituciones “no pertenecen a un gobierno, a un partido ni a una generación. Pertenecen a Colombia y deben permanecer al servicio de todos los compatriotas”. Además, recordó que aunque hace un siglo se terminó de erigir la sede del Congreso, la tarea fundamental es “seguir construyendo la democracia que merece nuestro país”. El contexto actual permitió al presidente del Senado enlazar la conmemoración con reflexiones sobre el avance democrático, la importancia de preservar derechos y la necesidad de continuar fortaleciendo el sistema representativo.

En su intervención, Henríquez también señaló la importancia del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enfatizando que “conquistar derechos también nos impone la responsabilidad de protegerlos”, y advirtió que no podrá haber una democracia plena mientras exista violencia contra las mujeres. Señaló el avance histórico de la representación femenina, resaltando que la primera congresista llegó en 1958 y actualmente hay más de 80 mujeres en el legislativo.

Nicolás Barguil, presidente de la Cámara, se refirió a los recientes hechos de violencia y la amenaza que representan para el país, abogando por la defensa de la institucionalidad y la democracia. Insistió en que “por encima de cualquier partido está Colombia” y que el Congreso debe ser un ejemplo de civilidad y respeto en medio de la diferencia política. Además, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, destacó la importancia de fortalecer el Congreso, promoviendo su independencia, rigor y transparencia.

El evento reunió a antiguos presidentes del Congreso como Fabio Amín, Alexander López, Jennifer Arias, Roy Barreras y Miguel Ángel Pinto. Además, el acto contó con una transmisión especial en la que participaron figuras como Henríquez, Eljach y el creador digital Luis Villa, conocido como “Westcol”, quienes recorrieron el emblemático edificio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significado tiene el Congreso para la democracia en Colombia?

El Congreso, según las palabras de sus actuales líderes, representa una institución que trasciende gobiernos y partidos para servir a toda la nación. Su relevancia radica en ser un pilar fundamental para el ejercicio democrático, la defensa de los derechos y la consolidación de la institucionalidad, como quedó reflejado en la celebración del centenario de su edificio.

¿Cuándo fue la inclusión de mujeres en el Congreso colombiano y cuántas hacen parte actualmente?

Durante el evento de conmemoración, se destacó que la primera mujer asumió como congresista en 1958. Actualmente, de acuerdo con la información del presidente del Senado, hay más de 80 mujeres ocupando curules en el Congreso, lo que evidencia un avance significativo en la participación política femenina en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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