Por: El Espectador

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, llevó a cabo la posesión de nuevos funcionarios que integrarán de ahora en adelante su círculo más cercano y ocuparán posiciones clave en la estructura directiva del ministerio. Entre los principales nombramientos se destaca el de María Eugenia Carreño Gómez como viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, el de María Lorena Cuéllar Cruz como secretaria general, y el de Hitler Rousseau Chaverra Ovalle como gerente de la Imprenta Nacional. Durante el acto, de acuerdo con la información entregada, el ministro subrayó que estas designaciones buscan fortalecer la capacidad de gestión y respuesta del ministerio ante los retos actuales del país, resaltando la necesidad de trabajar con un equipo consolidado que comparta una visión institucional clara.

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Uno de los integrantes más destacados de este nuevo equipo es Carlos Ramiro Chávarro, quien asumió hace pocos días el cargo de viceministro general del Interior y se posiciona como la mano derecha del ministro Ordóñez. Según lo reportado, Chávarro ha tenido participación activa en los recientes debates sobre la ley de ajuste fiscal, facilitando diálogos con congresistas en la búsqueda de consensos. Antes de su llegada al ministerio, Chávarro tenía la intención de ingresar al servicio diplomático del actual gobierno, pero con el cambio de dirección en Interior su proceso para convertirse en embajador no continuó. Él representa además la “cuota conservadora” dentro del gabinete, pues ha sido un referente en el Partido Conservador desde 2002, desempeñándose primero como representante por Huila y luego como senador, además de haber ocupado la secretaría de la Comisión Segunda en 2025.

Respecto a la viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, María Eugenia Carreño Gómez reemplaza a Jorge Ernesto Roa Roa. Carreño es abogada con especialización en Derecho Administrativo y tiene más de tres décadas de experiencia en el servicio público. Su trayectoria incluye cargos como magistrada del Tribunal Administrativo de Santander, magistrada auxiliar en el Consejo de Estado y funcionaria en la Procuraduría General de la Nación, siempre enfocada en la protección de derechos fundamentales y en la prevención de conflictos, según la información de El Espectador.

Por su parte, Hitler Rousseau Chaverra Ovalle asume la gerencia de la Imprenta Nacional en un momento delicado. Según un informe de la Cancillería citado por El Espectador, surgieron diferencias sobre la elaboración y aprobación conjunta de un documento con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda. El reporte señala que, aunque ambos organismos participaron en la preparación del documento, la Cancillería finalmente decidió no firmarlo, planteando interrogantes sobre la coordinación entre entidades.

En el mismo evento, también asumió funciones Camilo Andrés Mantilla Vanegas como jefe de la Oficina de Control Interno, reforzando así la estructura de supervisión y vigilancia en el ministerio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios del Ministerio del Interior y cuáles son sus trayectorias?

Los nuevos funcionarios del Ministerio del Interior son María Eugenia Carreño Gómez, designada como viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, con más de 33 años de experiencia jurídica y pública; María Lorena Cuéllar Cruz, nombrada secretaria general; Hitler Rousseau Chaverra Ovalle, que llega a la gerencia de la Imprenta Nacional; y Carlos Ramiro Chávarro, actual viceministro general, con amplia trayectoria en el Partido Conservador y en el Congreso. Camilo Andrés Mantilla Vanegas asumió como jefe de Control Interno, aportando a la vigilancia institucional, de acuerdo con la información consignada por El Espectador.

¿Cuál es el contexto del nombramiento de Hitler Rousseau Chaverra en la Imprenta Nacional?

El nombramiento de Hitler Rousseau Chaverra Ovalle como gerente de la Imprenta Nacional ocurre en un momento complejo, luego de que la Cancillería presentara un informe ante un tribunal señalando que un documento conjunto con la Casa de la Moneda y la Imprenta no fue finalmente aprobado. Según El Espectador, aunque hubo trabajo conjunto, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no firmar el documento, lo que evidencia dificultades de coordinación entre las entidades estatales involucradas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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