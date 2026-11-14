Por: El Espectador

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El senador Iván Cepeda, quien hace parte del Pacto Histórico y es uno de los principales representantes de la izquierda en Colombia, anunció que presentará tanto una denuncia penal como una queja disciplinaria en contra de Alejandro Ordóñez, ministro del Interior. Cepeda acusa al funcionario del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de utilizar cuentas institucionales para promover mensajes que, en su visión, son hostigadores y basados en “difamación”, lo cual podría constituir varios delitos que, según él, deben ser investigados. Así lo informó El Espectador.

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Según la explicación de Cepeda, el cuestionamiento principal tiene que ver con el uso de la cuenta oficial del Ministerio del Interior, que es un canal institucional del Estado colombiano. De acuerdo con el senador, dicha cuenta no debería emplearse para resolver cuestiones personales, sino para difundir información relacionada con el ejercicio legítimo de las funciones públicas, tal como lo indica la Ley 2345 de 2023. Además, Cepeda recuerda que el artículo 209 de la Constitución exige imparcialidad en la administración pública.

La polémica surgió tras una publicación desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior en la que se muestran fotografías de Cepeda junto a figuras de la criminalidad, específicamente el abatido alias “Jesús Santrich” y el prófugo “Iván Márquez”, ambos exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc. Dichas imágenes fueron tomadas en el marco de procesos de paz, como el dialogado en 2016. No obstante, “Márquez” y “Santrich” posteriormente abandonaron las negociaciones y regresaron a la ilegalidad.

Desde el punto de vista del ministro Ordóñez, este tipo de relatos e imágenes deben ser visibilizados, por lo que utilizó la cuenta institucional para publicarlos junto con un mensaje directo hacia Cepeda, firmado el 13 de noviembre y difundido a las 2:47 p. m. Así se dio pie a la reacción del senador, quien pregunta “¿en ejercicio de qué función desde la cuenta oficial del Ministerio promueve un montaje de fotografías para deslegitimar los esfuerzos de paz del líder de la oposición?”, señalando posibles delitos como abuso de autoridad, hostigamiento, calumnia y peculado por uso. La controversia surge en medio de un ambiente creciente de tensión entre Gobierno y oposición, motivado, entre otras cosas, por la cercanía de la próxima campaña electoral regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Iván Cepeda acusa a Alejandro Ordóñez de abuso de autoridad en el uso de cuentas institucionales?

Iván Cepeda considera que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, utilizó la cuenta institucional del ministerio para difundir contenidos que, según el senador, no corresponden con la finalidad legal de estos canales. Cepeda señala que esto rompe con la imparcialidad y objetividad requeridas por la ley y la Constitución, argumentando que las fotografías publicadas buscan deslegitimar sus esfuerzos en procesos de paz, tal como informó El Espectador.

¿Qué consecuencias legales podría tener el uso indebido de cuentas oficiales según la Ley 2345 de 2023 y la Constitución?

De acuerdo con la información, la Ley 2345 de 2023 especifica que las cuentas institucionales deben informar solo sobre la gestión pública, y el artículo 209 de la Constitución exige imparcialidad. La presunta infracción, según Cepeda, podría dar lugar a investigaciones por delitos como abuso de autoridad, hostigamiento, calumnia y peculado por uso, si se logra demostrar que se emplearon recursos estatales para fines personales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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