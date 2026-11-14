En una contundente ofensiva articulada por el Gaula Militar, la Séptima División del Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado este sábado 14 de noviembre Néider Yesid Uñates López, conocido en el mundo del hampa bajo el alias de ‘Primo Gay’. El operativo se desarrolló en la vereda Santa Ana, ubicada en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia, golpeando a una de las estructuras narcoterroristas más peligrosas de la región por la que el Ministerio de Defensa ofrecía una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

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Con apenas 24 años, Uñates López acumulaba una trayectoria criminal de más de ocho años caracterizada por su transbordo entre organizaciones armadas ilegales. Tras iniciar su historial delictivo en las filas del Eln, se integró a las disidencias de las Farc, escalando posiciones hasta convertirse en el cabecilla principal de la subestructura 5 de la ‘Estructura 36’, bajo la facción de alias ‘Calarcá’, con antecedentes de vínculos recientes con el ‘Clan del Golfo’.

Las autoridades lo responsabilizaban de coordinar homicidios selectivos, extorsiones a comerciantes, ganaderos, mineros y contratistas de Hidroituango, además de desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento de menores y ataques con campos minados, explosivos y drones contra la Fuerza Pública y la infraestructura departamental.

A diferencia del perfil bajo de otros jefes armados en la clandestinidad, ‘Primo Gay’ se hizo tristemente célebre por su intensa actividad en plataformas digitales. En videos rastreados por inteligencia militar, el cabecilla exhibía lujos, cadenas de oro con la efigie del ‘Che’ Guevara, fusiles miniatura enchapados en oro y fiestas con pólvora y armas de largo alcance. Incluso, su entorno familiar quedó al descubierto cuando su madre y su hermana publicaban videos en TikTok desde sus lugares de detención domiciliaria, lo que facilitó las labores de localización.

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El cerco contra el subversivo se había estrechado a lo largo del año tras enfrentamientos y operaciones en municipios como Briceño, Ituango y Yarumal, donde en marzo logró escapar herido de un bombardeo simulando su propia muerte mediante fotografías falsas, y donde recientemente cayó su hombre de confianza, alias ‘El Flaco’. Al momento de la detención en Briceño, las autoridades le incautaron dos pistolas calibre 9 mm, proveedores y munición. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la noticia a través de sus redes sociales, destacando el profesionalismo de los soldados y fiscales que permitieron recuperar el control del territorio en el norte antioqueño.