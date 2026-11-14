Un contundente golpe a las estructuras de las disidencias de las Farc se concretó en las últimas horas en el departamento de Antioquia, donde unidades del Gaula Militar lograron la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, quien es señalado por las autoridades de comandar el frente 36 de dicha organización criminal bajo las órdenes directas de alias ‘Calarcá’. El hombre, que figuraba entre los delincuentes más buscados de la región, era requerido por su presunta participación en múltiples delitos de alto impacto.

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De acuerdo con la información obtenida por este medio, la captura se produjo tras varios meses de intensas operaciones y presión militar desplegadas en el norte de Antioquia, particularmente en los municipios de Briceño, Yarumal y sus zonas limítrofes, con el propósito de desarticular las finanzas y el aparato armado de este frente. El prontuario del sujeto incluye investigaciones formales por homicidios selectivos, desplazamientos forzados de comunidades rurales, cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros, control de corredores estratégicos para el narcotráfico y ataques con artefactos explosivos dirigidos contra integrantes de la Fuerza Pública.

Las autoridades recordaron que este resultado operativo marca un punto de inflexión en la persecución contra este cabecilla, cuyo nombre ya había estado en el centro de las pesquisas en marzo de este año, cuando se investigó si había resultado herido o incluso muerto durante enfrentamientos armados en zona rural de Briceño, hipótesis que en su momento no pudo ser confirmada. La presión sobre su estructura se había incrementado en las semanas recientes con la baja de varios de sus hombres de confianza, como alias ‘El Flaco’, quien murió en combates contra el Ejército en Yarumal el pasado 5 de noviembre.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.