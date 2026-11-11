Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene su ofensiva contra los grupos armados ilegales, como lo demuestran los ocho bombardeos ordenados desde que asumió la presidencia. La más reciente operación, anunciada a través de sus redes sociales, se ejecutó el pasado 10 de noviembre a las 10:17 de la noche, aunque todavía no se han confirmado detalles sobre el lugar exacto o la organización armada contra la que estuvo dirigida, de acuerdo con información difundida en sus canales oficiales. El jefe de Estado prometió entregar el miércoles 11 de noviembre los resultados de la acción militar, especificando la región, el grupo narcoterrorista involucrado y si se logró el objetivo propuesto, una vez consolidada y verificada la información.

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El presidente De la Espriella, citado por El Espectador, expresó en su anuncio que "no vamos a parar" y reafirmó el compromiso de utilizar todas las "capacidades legítimas del Estado" para enfrentar el narcoterrorismo y recuperar la seguridad nacional. Según sus palabras, cada ataque armado contra policías, soldados y ciudadanos recibirá una respuesta contundente y letal.

Este octavo bombardeo se produjo tan solo un día después del séptimo, identificado como operación Noah, desarrollada el 9 de noviembre en zona rural de Tibú, Norte de Santander, específicamente en el Catatumbo. Esta acción militar tuvo como objetivo la estructura o frente 33 de las disidencias de las Farc, liderada por alias “Calarcá”. Los resultados inmediatos incluyeron la muerte de cuatro presuntos disidentes y la captura de seis personas, entre quienes sobresale alias “Barba Chivo” o “Costeño”, jefe de comisión con al menos 11 años de actividad delictiva en la zona. Según el mandatario, este disidente era hombre de confianza de alias “Andrey Avendaño”, máximo líder de la estructura 33.

Durante la operación Noah se incautaron siete fusiles y 15 granadas para drones, y se desmantelaron tres áreas campamentarias con capacidad para unos 35 integrantes de las disidencias. Estos bombardeos forman parte del plan anunciado por De la Espriella al principio de su administración, en el que declaró la intención de ejecutar entre 12 y 15 operativos aéreos en los primeros 100 días de gobierno, que concluyen el 14 de noviembre; hasta el momento, se han realizado ocho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos bombardeos ha ordenado el presidente Abelardo de la Espriella desde que comenzó su mandato?

Desde el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, el presidente ha ordenado ocho bombardeos dirigidos contra grupos armados ilegales. Así lo señalan los balances publicados por el propio mandatario y recogidos por El Espectador, en los que se destaca que estos operativos forman parte de una estrategia de seguridad anunciada para los primeros 100 días de su administración.

¿Qué es el “narcoterrorismo” según la información oficial?

De acuerdo con las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella citadas por El Espectador, el término “narcoterrorismo” se refiere a grupos armados ilegales que mezclan actividades relacionadas con el narcotráfico y el uso de la violencia, principalmente contra las fuerzas del orden y la población civil, para mantener su control territorial y sus operaciones ilícitas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.