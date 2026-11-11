Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella alzó la voz enérgicamente luego del atentado con granada perpetrado contra la sede de RCN en Cali, Colombia, en la madrugada del miércoles 11 de noviembre. De acuerdo con la información publicada, el mandatario no tardó en mostrar su rechazo absoluto frente al ataque, calificándolo como un grave acto criminal y convocando a la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia para que actúen sin demora en la ubicación y captura de los responsables.

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El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada, cuando dos sujetos que se desplazaban en motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo contra las oficinas de RCN Radio y Noticias RCN, situadas en la comuna 8 de la ciudad de Cali. Aunque el estallido dejó daños materiales en la fachada y ventanales del edificio, no se registraron personas heridas. Este atentado contra la infraestructura de un medio de comunicación reaviva el debate y la preocupación en torno a las amenazas que enfrentan los periodistas y trabajadores de medios en Colombia, donde la presión y la intimidación por parte de grupos criminales constituyen un constante riesgo para la libertad de prensa.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de X, Abelardo de la Espriella fue claro en su mensaje: "¡Rechazo total al atentado contra RCN en Cali! He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal". Además, enfatizó que "¡la prensa se respeta! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia. ¡No nos van a intimidar!". En el mismo comunicado, el presidente expresó su apoyo y solidaridad con periodistas, comunicadores y trabajadores que laboran en diferentes medios.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que días antes, el Gobierno había decidido reforzar la protección a medios como RCN, Caracol Televisión y la revista Semana, en respuesta a advertencias de inteligencia que alertaban sobre posibles atentados. El reciente ataque en Cali confirma la urgencia de esclarecer quiénes están detrás de estos hechos y de garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país, según lo registrado por medios como El Nuevo Día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reforzó la seguridad en medios como RCN y Caracol Televisión?

La seguridad en medios como RCN y Caracol Televisión se reforzó debido a alertas de inteligencia que advertían sobre posibles atentados. Según la información proporcionada, días antes del ataque en Cali, el Gobierno ya había tomado medidas para proteger a estos medios ante las amenazas que afectan la libertad y seguridad de los periodistas en Colombia.

¿Qué sucedió exactamente en el ataque a RCN en Cali?

En el atentado contra RCN en Cali, dos personas que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada contra las instalaciones de RCN Radio y Noticias RCN en la comuna 8. El hecho, ocurrido hacia las 3:50 de la madrugada, causó daños materiales en la fachada y ventanales del edificio, pero no resultaron personas heridas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.