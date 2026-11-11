Noticias RCN sorprendió en las últimas horas con un anuncio que nadie esperaba, ya que en la emisión central que se llevó a cabo en la noche de este martes, 10 de noviembre, se confirmó la salida, temporal, de una de las presentadoras del noticiero.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Juan Camilo Merlano se despidió de Noticias Caracol y publicó mensaje de agradecimiento)

Se trata de Caterine Ibargüen, medallista olímpica con Colombia, quien estaba presentando la sección de deportes en el noticiero durante los últimos meses.

Según informaron los otros periodistas, Caterine, quien compitió en salto triple en su momento, pidió un permiso para ausentarse de las pantallas por unos meses, puesto que le salió una importante oportunidad en Estados Unidos.

Lee También

De hecho, participará en un ‘reality’ en territorio norteamericano, uno de los más exitosos del mundo según comentaron ellos mismos, en el que competirá para avanzar de ronda y conseguir un importante premio económico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias RCN (@noticiasrcn)

Sin embargo, esto no significa una salida definitiva de la deportista, sino que será solo por unos meses, pues según sus compañeros, se va como “préstamo sin opción de compra”, por lo que la esperan pronto para que vuelva a presentar esta sección en el noticiero.

Además, ella también aseguró que “el buen hijo vuelve a casa”, lo que da a entender que en sus planes está regresar a los estudios del canal para, en un futuro cercano, volver a estar en las pantallas.

(Ver también: “Todavía estoy medio choneto”: Néstor Morales dice cómo está de salud tras cirugía que se hizo)

Hasta el momento no se conoce con claridad cuál será ese programa en el que participará, cuándo comenzarán las grabaciones ni mucho menos cuándo regresará, pero lo cierto es que la deportista se está entrenando fuerte para conseguir el mejor resultado posible en un entorno internacional como en el que brilló tantos veces antes de su retiro como deportista profesional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.