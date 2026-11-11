Un video grabado durante las actividades del Concurso Nacional de Belleza 2026, en Cartagena, se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Las imágenes muestran un particular momento protagonizado por las representantes de Sucre, Tolima y Valle del Cauca, cuyos gestos y movimientos despertaron comentarios y especulaciones entre los seguidores del certamen.

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La grabación, que comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, tiene como escenario las escaleras del Hotel Hilton, sede principal del concurso. Allí aparecen Juliana Návila Gómez Anaya, representante de Sucre; Valentina Duque Estrada, del Valle del Cauca, y Valery Zarith Martínez Prada, del Tolima, mientras se preparan para una fotografía oficial.

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En medio de la organización de las candidatas, Juliana Návila hace algunos movimientos con sus brazos y manos, aparentemente para acomodar a sus compañeras. Sin embargo, el gesto llamó la atención de los internautas, pues algunos interpretaron sus acciones como posibles empujones que habrían incomodado inicialmente a la representante del Valle y después a la del Tolima.

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Las imágenes provocaron diferentes reacciones. Mientras algunos usuarios cuestionaron el comportamiento de la candidata de Sucre, otros pidieron no sacar conclusiones apresuradas a partir de un video de pocos segundos, pues no se conoce con certeza qué ocurrió antes o después de la grabación.

La representante de Sucre rompió el silencio tras la polémica

Ante los comentarios que comenzaron a circular, Juliana Návila Gómez Anaya decidió pronunciarse a través de un video publicado en sus redes sociales. La candidata expresó que la situación también le había afectado emocionalmente y aseguró que no existe ningún conflicto entre ella y sus compañeras.

“Estoy triste, al final no somos de hierro, no somos seres humanos irrompibles. No soy tan egocéntrica como todo el mundo me ha querido hacer ver”, manifestó.

Asimismo, insistió en que mantiene una buena relación con las representantes del Valle del Cauca y Tolima, y lamentó que ellas también estuvieran recibiendo mensajes y comentarios negativos por lo ocurrido.

“Yo con mis compañeras estamos absolutamente bien, la verdad que no pasó nada, incluso me duele por ellas, porque sé que también les están escribiendo cosas que tampoco se lo merecen”, agregó.

La joven también aprovechó para defender la experiencia que están viviendo las participantes y recordar que su presencia en Cartagena va más allá de una competencia de belleza.

“Al final del día solo somos tres mujeres maravillosas que vinieron a un reinado de belleza a gozárselo, a demostrar que somos mujeres bellas, pero también que somos mujeres llenas de amor, de mucho para entregar al mundo, profesionales, grandes”, expresó.

Finalmente, hizo énfasis en que un fragmento de video no debería convertirse en la única referencia para juzgar a una persona.

“Las únicas que sabemos qué está pasando detrás somos nosotras. Un video de cinco segundos no define una persona”, concluyó.

#OPINE. La señorita Sucre en el Concurso Nacional de Belleza se pronunció tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales, aclarando que guarda una excelente relación con sus compañeras y pidiendo no juzgar a las candidatas por fragmentos de muy pocos segundos. https://t.co/r2tPGVfcgY — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 11, 2026



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La controversia se presenta en medio de la agenda oficial del Concurso Nacional de Belleza, que reúne en Cartagena a más de 20 representantes departamentales, quienes participan en actividades culturales, sociales, protocolarias y deportivas.

Bajo el lema ‘Colombia, tierra de cultura’, el certamen se prepara para uno de sus momentos más esperados: la velada de elección y coronación de Señorita Colombia 2026-2027, programada para el próximo lunes 16 de noviembre.

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