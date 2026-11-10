Por: Noticiero 90 minutos

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Evelio Rosero, reconocido escritor colombiano, destaca dentro de la literatura contemporánea con ‘Lluvia de frailes en la selva’, una obra donde se explora el choque entre los conquistadores europeos, la iglesia y las culturas indígenas en la selva amazónica. El relato sigue la travesía de Mardoqueo Banín y doce frailes, quienes se adentran en la espesura para reflexionar sobre la historia colonial y el legado que dejaron los invasores en el continente americano. Según lo compartido por Rosero, la inspiración para este libro se alimenta de su vasta experiencia como lector y especialmente del impacto que produjeron en él las Crónicas de Indias, así como el testimonio del fraile Bartolomé de las Casas, testigos de primera mano de aquellos turbulentos años de conquista.

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El autor explicó que desde su infancia los relatos de aventuras y libros sobre la selva marcaron tanto su afición por la narrativa como la sensibilidad con la que aborda temas históricos en sus obras. Esto se refleja en la estructura de ‘Lluvia de frailes en la selva’, que está tejida a partir de una visión diferente respecto a los hechos de la colonización, alejándose de las versiones dominantes. De acuerdo con declaraciones de Rosero, su interés ha sido precisamente dar voz a las poblaciones originarias, cuyas vivencias han sido, en su opinión, opacadas por el poderío europeo y la imposición dogmática de la iglesia en América del Sur.

Para evitar caer en una simple réplica de la historia oficial, Rosero optó por el humor y la sátira como recursos literarios. El libro utiliza estos elementos para mirar de forma crítica el papel de los conquistadores españoles y el peso de las instituciones religiosas, en lugar de perpetuar solo la visión de los vencedores. Con ello, el escritor busca propiciar espacios para versiones alternativas de los relatos sobre la colonización, motivando al lector a reconocer la profundidad de las culturas indígenas y a pensar en los retos que, aún hoy, enfrentan los pueblos ancestrales frente a su memoria, su tierra y sus derechos.

Así, ‘Lluvia de frailes en la selva’ sobresale no solo como una propuesta de ficción, sino también como un llamado a revisar críticamente lo que nos han contado sobre el pasado y a generar conciencia sobre los problemas vigentes de las comunidades indígenas en Sudamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata ‘Lluvia de frailes en la selva’ de Evelio Rosero?

La novela narra la travesía de Mardoqueo Banín y doce frailes por la selva amazónica, en una reflexión satírica sobre el encuentro entre conquistadores, la iglesia y los pueblos originarios. Según lo explicado por Rosero, la obra propone una mirada alternativa a la historia colonial y resalta la importancia de recuperar las voces indígenas que resultaron relegadas por la conquista y la imposición religiosa.

¿Por qué Evelio Rosero utiliza el humor y la sátira en ‘Lluvia de frailes en la selva’?

De acuerdo con lo declarado por el propio autor, Rosero recurre al humor y la sátira para cuestionar la visión tradicional y oficial de la colonización, evitando repetir las versiones consagradas por la historia. Así, busca abrir el debate y generar reflexión sobre el papel de los conquistadores y la iglesia, y sobre la memoria de las comunidades indígenas a través de un tono irreverente y crítico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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