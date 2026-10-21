Por: El Espectador

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El viernes 16 de octubre, el juez Víctor Alexander Joya, quien lidera el Juzgado 64 Penal del Circuito con función de conocimiento, decretó la preclusión definitiva del proceso judicial contra el padre de Roux. De acuerdo con la información proporcionada, la decisión implica que el caso se cierra de manera anticipada y no puede reabrirse. Esta determinación se tomó luego de que la Fiscalía solicitó la preclusión al no encontrar méritos suficientes para continuar el juicio, que se había centrado en los supuestos delitos de proteger a un criminal y obstruir la acción de la justicia, específicamente en relación con el abuso sexual cometido por el sacerdote Darío Chavarriaga contra un niño y sus hermanitas en los años 70. La preclusión es inapelable y cierra cualquier vía legal para seguir investigando a de Roux bajo este mismo caso, según El Espectador.

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Al conocer el fallo, el propio de Roux dirigió su primer pensamiento a los miles de personas que sufrieron abusos en la niñez por parte de sacerdotes, así como a aquellos miembros inocentes de la Iglesia que han sido afectados negativamente en redes sociales. Expresó su respeto tanto a las víctimas como a los periodistas que, movidos por la gravedad del caso atribuido al padre Chavarriaga, cuestionaron públicamente su actuación, considerando que esas críticas le sirvieron en su crecimiento personal.

De Roux también manifestó que una parte importante de las acusaciones en su contra buscó debilitar la credibilidad de la Comisión de la Verdad, entidad que presidió. Insistió en que los miembros de la Comisión y las víctimas supieran lo profundamente que lo impactó este proceso. Hizo un llamado a seguir adelante con la labor de buscar la verdad y la dignidad para todas las víctimas del conflicto armado.

Además, de Roux extendió la mano a quienes dudaron de él y a quienes intentaron dañar a personas y causas cercanas, afirmando que no guarda resentimientos. Remarcó que conoce la violencia simbólica y emocional que existe en Colombia y expresó su deseo de seguir trabajando en la reconciliación y el reconocimiento mutuo.

Agradeció a quienes sostuvieron su inocencia y, finalmente, mostró su aprecio por la independencia del juez, indicando que jamás tuvo trato personal con él. De Roux concluyó diciendo que dedicará el resto de sus años a trabajar por la paz y la reconciliación en Colombia, impulsado por la búsqueda de verdad y justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la preclusión en un proceso judicial en Colombia?

La preclusión, según la información compartida, significa el cierre anticipado y definitivo de un proceso judicial. Esta figura se decreta cuando no existen méritos suficientes para continuar con el caso, como ocurrió en el proceso contra el padre de Roux, y es inapelable, lo que impide que se reabra el caso bajo los mismos hechos.

¿Por qué se cerró el proceso contra el padre de Roux por encubrimiento?

El proceso contra el padre de Roux se cerró porque la Fiscalía, tras revisar los hechos, concluyó que no existían méritos para seguir con el juicio. El juez aceptó esta solicitud, decretando la preclusión definitiva del caso y poniendo fin a las investigaciones por encubrimiento relacionadas con los abusos cometidos por el sacerdote Darío Chavarriaga en los años 70.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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