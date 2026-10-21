Por: Portal Bogotá

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Halloween en Bogotá, en el año 2026, será una ocasión especial para que niñas y niños celebren a través del deporte y la actividad física. Según datos difundidos por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este evento tendrá lugar el domingo 25 de octubre, en un horario comprendido entre las 10:45 a. m. y las 11:15 a. m. Durante ese espacio, menores residentes en el Distrito Capital contarán con una sesión única en 22 puntos de la ciudad, habilitados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Ese día, la ciudad busca transformar la tradicional fiesta de disfraces en una oportunidad para jugar, moverse libremente y disfrutar en compañía de la familia y la comunidad.

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De acuerdo con la información suministrada, la jornada estará compuesta por juegos y actividades participativas. Estos espacios permitirán a las personas participantes explorar sus propios movimientos, trabajar el equilibrio y la coordinación y dar rienda suelta a la creatividad de formas distintas. Además, esta propuesta del IDRD tiene el propósito de ser una ocasión enriquecedora para que las familias compartan tiempo de calidad y fomenten el trabajo en equipo. Todo esto, mientras las niñas y los niños comprueban que la actividad física y el juego pueden ser experiencias lúdicas y positivas, a la vez que se estimulan habilidades como la memoria, la atención y la agilidad motriz.

Los 22 puntos de Recreovía destinados para este evento estarán repartidos en distintos parques y espacios públicos emblemáticos de la ciudad. Algunas de las localidades y escenarios destacados donde se desarrollarán las actividades incluyen el parque Altablanca en Usaquén, los parques Nacional y Santander en Santa Fe, el Velódromo Primero de Mayo en San Cristóbal, el parque Valles de Cafam en Usme y el parque El Tunal en Tunjuelito. Otros puntos relevantes serán el parque Naranjos en Bosa, los parques Gilma Jiménez, Timiza y Castilla en Kennedy, así como parques y plazas en Fontibón, Engativá, Suba y otras localidades. Toda esta programación hace parte de la apuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con el IDRD, para promover el uso de los espacios públicos y el bienestar físico y emocional a través de celebraciones diferentes e inclusivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la celebración de Halloween en las Recreovías de Bogotá en 2026?

La celebración de Halloween en las Recreovías de Bogotá en 2026 consiste en sesiones especiales de juegos y dinámicas participativas para niñas y niños, organizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). El objetivo principal es invitar a las familias del Distrito Capital a compartir tiempo juntos haciendo actividad física, fortaleciendo la memoria, la atención y la agilidad, y descubriendo que moverse puede ser divertido y educativo.

¿Cuáles son los puntos de Recreovía habilitados por el IDRD para Halloween en Bogotá?

El IDRD ha habilitado 22 puntos de Recreovía para la celebración de Halloween en Bogotá. Estos puntos están ubicados en parques y espacios reconocidos de diversas localidades como Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Barrios Unidos, donde las familias podrán participar en actividades lúdicas y deportivas durante la fecha establecida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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