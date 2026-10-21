Por: El Espectador

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Olvidar citas, dificultades para recordar información y problemas de concentración pueden ser síntomas de que una persona necesita una valoración especializada. Sin embargo, el acceso a este tipo de servicios en Bogotá suele verse limitado por los altos costos, lo que representa un reto significativo para familias con bajos ingresos. Frente a esta realidad, la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, a través de su Centro de Atención Psicológica Fray Eloy Londoño, ha abierto la posibilidad de acceder a evaluaciones neuropsicológicas gratuitas, con el objetivo de beneficiar a quienes más lo necesitan.

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De acuerdo con datos oficiales del Distrito, cerca de 38.000 personas en Bogotá han reportado recibir en algún momento un diagnóstico de deterioro cognitivo, demencia o alzhéimer. Esta problemática afecta no solo a adultos mayores, sino también a niños, adolescentes y adultos que requieren orientación especializada para afrontar diversos retos en su desarrollo o aprendizaje. Por este motivo, el servicio ofrecido se dirige tanto a personas con alzhéimer y otras demencias, como a quienes presentan dificultades de aprendizaje o autismo, según la información proporcionada por el centro.

El acceso no será automático, sino que los interesados deben cumplir con ciertos criterios socioeconómicos previamente evaluados por la universidad, entre los que se encuentran la pertenencia a los grupos A, B y C del Sisbén y a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, se aclara que la clasificación en este sistema o un determinado estrato no garantiza la gratuidad, ya que se realiza una revisión adicional que incluye ingreso familiar, situación laboral y otras condiciones económicas.

Las valoraciones estarán a cargo de psicólogos en formación de posgrado en neuropsicología, siempre bajo supervisión docente y profesional. Este proceso incluye de tres a cinco sesiones presenciales, de una hora de duración cada una, en las que se realizarán entrevistas y diversas pruebas para evaluar capacidades cognitivas como memoria, atención, concentración y lenguaje. Los resultados se entregarán en un informe posterior, aproximadamente 15 días después de la última sesión. De acuerdo con Laura Carolina Quintero Castro, coordinadora del Centro de Atención Psicológica, el objetivo de este informe es orientar recomendaciones específicas y estrategias de intervención para cada caso.

Se menciona que la evaluación neuropsicológica no sustituye la consulta médica ni reemplaza otros exámenes necesarios para un diagnóstico integral. Sin embargo, es un primer paso importante para orientar a familias y cuidadores, ayudando a implementar estrategias de apoyo escolar, familiar o de rehabilitación cuando corresponda. Por otra parte, quienes deseen acceder al servicio deben comunicarse con el centro a través de WhatsApp o correo electrónico, presentar los documentos requeridos y estar dispuestos a cumplir con el proceso de verificación. Las sesiones se realizarán en la sede de la universidad, ubicada en el norte de Bogotá, y el beneficio también está abierto a personas de otras ciudades que puedan trasladarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una evaluación neuropsicológica y para qué sirve?

Una evaluación neuropsicológica es un proceso estructurado que sirve para identificar y valorar el funcionamiento de capacidades como memoria, atención, lenguaje y otras funciones cognitivas. Según Laura Carolina Quintero Castro, la información obtenida permite orientar recomendaciones, estrategias de intervención y apoyar a pacientes, familias y cuidadores ante dificultades o enfermedades cognitivas.

¿Cómo acceder a evaluaciones neuropsicológicas gratuitas en Bogotá?

Para acceder a las valoraciones neuropsicológicas sin costo ofertadas por la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, es necesario contactarse directamente con el Centro de Atención Psicológica, consultar la disponibilidad de cupos y cumplir con los requisitos socioeconómicos establecidos. Además, debe presentarse documentación específica para determinar si el solicitante califica para el beneficio gratuito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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